Do Prahy se dnes po dvou letech vrátí skupina Beach Boys

Praha - Americká skupina Beach Boys dnes vystoupí ve Velkém sále pražské Lucerny. Do metropole se vrátí po dvou letech od koncertu v Kongresovém centru. Kapela, která se do dějin populární hudby zapsala hity jako Surfin' USA nebo Good Vibrations, v Lucerně zazpívá přesně 50 let od svého prvního vystoupení v tomto sále. V sestavě kapely se objeví i zpěvák Mike Love, který napsal text k prvnímu hitu The Beach Boys, skladbě Surfin' z roku 1961.

The Beach Boys, kteří se stali synonymem pro životní styl slunné Kalifornie, založili bratři Brian, Carl a Dennis Wilsonové a jejich bratranec Mike Love. Kapela, jejíž zvuk je plný harmonických melodií a průzračných vícehlasů, vydala svoje nejslavnější a podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie Pet Sounds v roce 1966. Deska plná zvukových efektů a neobvyklých nástrojů obsahuje hity jako Sloop John B nebo Wouldn't It Be Nice. Na prvním místě je podle Rolling Stone deska Sgt. Peppers Lonely Hearst Club Band od The Beatles. Celkem Beach Boys vydali 30 studiových alb s nespočtem hitů, které kralovaly americkým i světovým hudebním hitparádám. V roce 1988 byla skupina uvedena do Rokenrolové síně slávy.

Kapela prošla mnoha změnami stylu i obsazení. Brian Wilson se stal závislým na drogách, Dennis Wilson zemřel v roce 1983, Carl Wilson v roce 1998. V dnešní době je v této skupině již jen jeden z původních členů Mike Love. Ten dnes stojí v čele skupiny za pomoci Bruce Johnstona, jenž se ke kapele přidal také už v 60. letech.

The Beach Boys prodali přes 100 milionů alb po celém světě a získali více než 33 ocenění za zlaté a platinové prodeje svých nahrávek. Jejich kompilace Sounds Of Summer: The Very Best Of The Beach Boys obsahující 30 největších hitů skupiny byla ověnčena trojnásobnou platinou a jen v Americe se jí prodalo přes tři miliony kusů.