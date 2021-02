Do pátku bylo na britskou mutaci vyšetřeno 681 vzorků, byla v 75

Praha - Do pátku se podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) vyšetřilo na takzvanou britskou mutaci koronaviru 681 vzorků, potvrdila se v 75 z nich. Vyplývá to z materiálu pro jednání vlády, kterým odůvodnila nutnost prodloužení nouzového stavu. Další vzorky z laboratoří v regionech na vyhodnocení čekají, například v Královéhradeckém kraji měli podezření na mutaci u 72 procent z 300 odebraných vzorků. Podle vědců může v některých regionech virus v nakažlivější variantě až za desítky procent nových případů. Nová mutace je o 30 až 70 procent nakažlivější, k nákaze stačí kratší čas než dosud uváděných 15 minut. Lidé by také měli nosit raději respirátor FFP2 než roušku.

"Při pohledu na aktuální dynamiku šíření a prediktivní scénáře vývoje nelze pro nejbližší dny a až týdny očekávat výrazné zlepšení, lze očekávat i nadále vysoké denní počty nově diagnostikovaných případů covid-19," uvádí dokument. V pracovních dnech půjde podle něj i nadále o vyšší tisíce případů.

Molekulární biolog a odborník na DNA diagnostiku Omar Šerý, jehož firma provozuje v Brně odběrové centrum, na twitteru v pondělí napsal, že v daný den PCR sety ukázaly na britskou mutaci v 54 procentech vzorků. Imunolog Zdeněk Hel, který působí na univerzitě v Alabamě, uvedl, že v některých regionech je podle předběžných dat v desítkách procent vzorků. Nakažlivější mutace tak zřejmě převáží nejpozději v řádu týdnů. Podle Hela je třeba se pokusit zabránit vstupu do země u dalších mutací, například jihoafrické.

Definitivně potvrzuje výskyt britské mutace přečtení genomu jejího viru. SZÚ informace o tom, u kolika vzorků tuto časově i finančně náročnou laboratorní metodu použil, zveřejňoval v pravidelných týdenních zprávách o chřipce a dalších akutních respiračních onemocněních. Poslední ale vydal 25. ledna.

Podezření na to, že vzorek odebraný pacientovi by mohl vir s mutací obsahovat, ukážou některé typy sad pro laboratorní vyhodnocení výsledku testu PCR metodou. SZÚ asi 200 laboratořím, které testy v ČR dělají, doporučil, aby je používaly.

Vzorky s podezřením na výskyt mutace posílají do SZÚ i z regionů. Například Královéhradeckém kraji bylo od 27. ledna do 6. února zkušebně odebráno 696 vzorků na detekci mutace viru, z toho 44 procent bylo pozitivních na covid. "Z nich 72 procent vykazovalo nějakou mutaci na zkoumaném genu. Stále čekáme na potvrzené výsledky Státního zdravotního ústavu, ale i na vyhodnocení ministerstva zdravotnictví k případnému šíření v našem regionu," uvedl dnes hejtman Martin Červíček (ODS).

Jak rychle se může takzvaná britská mutace šířit, probírala dnes ráno Rada vlády pro zdravotní rizika. Člen rady a šéf Asociace krajů Martin Kuba (ODS) ČTK řekl, že pro hejtmany je důležité, aby věděli, na co se mají připravit zejména v nemocnicích, jejichž kapacity jsou už nyní hodně naplněny. "Jako hejtmany nás zajímá, jak se může varianta projevovat v rychlosti plnění nemocnic. Jestli se bude lišit i v nemocnosti, k tomu se zdá, že čísla úplně vysledovaná nejsou," uvedl. Je podle něj také třeba z dat určit, zda není nutné změnit kvůli mutaci dobu karantény a izolace. Stát podle Kuby zatím k tomu mnoho informací nemá.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek ČTK v pátek řekl, že šíření mutace se dá vyčíst z dat o počtech nových případů. Pokud by převážila, reprodukční číslo by se zvýšilo ze současné zhruba 1, nová mutace by mohla mít reprodukční číslo kolem 1,4. Na konci února by podle rizikového modelu počítajícího s reprodukčním číslem 1,23 mohlo být téměř 32.000 nových případů denně a za celý únor až 279.000 nově nakažených.

Proti nové mutaci stejně jako proti předchozí by měla platit současná opatření omezující setkávání lidí, zakrývání úst a mytí či dezinfekce rukou. Podle dřívějších slov ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) je ale třeba je ještě více dodržovat a místo roušek doporučil nosit respirátor FFP2.