Do Pardubic přijede poslední vlak s ochrannými pomůckami z Číny

Ilustrační foto - Vlak, který z Číny do České republiky dovezl zbytek nakoupených ochranných pomůcek, stojí 14. června 2020 na nádraží v Pardubicích. ČTK/Vostárek Josef

Pardubice - Do Pardubic dnes přijede poslední vlak s ochrannými pomůckami z Číny, které ministerstvo vnitra nakoupilo v době nouzového stavu. Náklad bude převezen do policejního skladu v Opočínku u Pardubic. Již dříve do něj byly převezeny ochranné pomůcky z dvou nákladních vlaků z Číny.

První vlak přijel 14. června. Ve 44 plechových kontejnerech do Česka přivezl 13,97 milionu roušek, 2,5 milionu respirátorů, 9,5 milionu kusů rukavic a přes půl milionu ochranných obleků.

Česko trpělo nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize, situace se zlepšovala postupně. Ministerstvo vnitra mělo od 20. března zajištěny letecké dodávky z Číny. Letadla ochranné pomůcky přivážela několikrát týdně, poslední přistálo na pražském letišti na začátku května. Celkem bylo v letadlech přepraveno přes 2000 tun materiálu. Letecké zásilky směřovaly rovněž do skladu v Opočínku.