Do Pardubic dorazil vlak s ochrannými pomůckami z Číny

Pardubice - Na nádraží v Pardubicích dnes dopoledne dorazil první ze tří nákladních vlaků z Číny s nákladem ochranných pomůcek. Ve 44 plechových kontejnerech do Česka přivezl 13,97 milionu roušek, 2,5 milionu respirátorů, 9,5 milionu kusů rukavic a přes půl milionu ochranných obleků. Další dva vlaky dovezou zbytek pomůcek nakoupených Českou republikou v Číně v následujících týdnech. ČTK to řekla mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

V pondělí ráno začne najatá firma převážet kontejnery z Pardubic do deset kilometrů vzdáleného policejního skladu v Opočínku. Tam si náklad, který má celkový objem přes 2600 metrů krychlových, policisté ve spolupráci s hasiči převezmou a roztřídí. Do skladu v Opočínku směřovaly v minulých měsících i ochranné pomůcky, které se do ČR dovážely z Číny letecky.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ve čtvrtek uvedl, že ministerstvo vnitra v rámci centrálních nákupů koupilo 137 milionů roušek, 19 milionů respirátorů FFP2, 200.000 respirátorů FFP3, 60 milionů ochranných rukavic, dva miliony ochranných obleků a plášťů, 550.000 ochranných štítů a 1,2 milionů testů a výtěrových sad. Za nákupy ministerstvo vynaložilo 4,6 miliardy korun.

Subjekty si nyní budou muset ochranné pomůcky zajišťovat samy. Stát nakoupí pouze pohotovostní zásoby, za jejich nákup má odpovídat Správa státních hmotných rezerv (SSHR). První dodávku pro správu zajistí ministerstvo vnitra, které vypsalo sedm rámcových dohod na dodání ochranných pomůcek za 1,4 miliardy korun. Správa také vypsala tři vlastní zakázky, jejichž hodnota by se mohla pohybovat kolem 160 milionů korun bez DPH.

ČR trpěla nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize, situace se zlepšovala postupně. Ministerstvo vnitra mělo od 20. března zajištěny letecké dodávky z Číny. Letadla ochranné pomůcky přivážela několikrát týdně, poslední přistálo na pražském letišti na začátku května. Celkem bylo v letadlech přepraveno přes 2000 tun materiálu. Pomůcky, které nebyly přepraveny letadly, dovezou do ČR tři vlaky.

Podle čtvrtečního Hamáčkova vyjádření je Česko na druhou vlnu epidemie připraveno lépe, pokud jde o ochranné prostředky, je ale potřeba zmapovat domácí výrobní kapacity. Vláda byla během krize kritizována za to, že se při nákupech pomůcek neobrací na české výrobce.