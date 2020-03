Do on-line režimu se přesunul Hurvínek, křest desky i přednáška

Praha - Do on-line režimu se vzhledem k opatřením kvůli šíření nového typu koronaviru přesunulo Divadlo Spejbla a Hurvínka, křest desky skupiny Walkmanz i přednáška o architektuře. Zavřená kamenná knihkupectví nahrazují e-shopy. Některé aktivity do on-line prostoru přesunuly i galerie.

Divadlo Spejbla a Hurvínka (S+H) připravilo speciální webovou stránku pro děti pro dobu karantény. Školáci se díky seriálu mohou s Hurvínkem učit anglicky, vydat se po stopách ohrožených zvířat, ale také si stáhnout vystřihovánky či omalovánky. Krátký loutkový film na stránkách je věnován také dědečkům a babičkám. Koronavirová hlídka proti nudě, vedená Hurvínkem a Máničkou, zavede děti i do zákulisí loutkového divadla. Pro dospělé fanoušky divadla je připraven seriál Kamila Fajmona Na poslech, který mapuje 90 let historie scény Divadla S+H. Výstava ve Ville Pellé je kvůli koronaviru zrušena, ale připravuje se stálá výstava v Divadle S+H s názvem Lipová štafeta. Oslavy 100. narozenin pana Spejbla, které se měly uskutečnit v dubnu v pražské Lucerně, se přesouvají na podzim do Divadla S+H.

Skupina Walkmanz vydala nové EP s názvem Mono, které měli hudebníci pokřtít 2. dubna v klubu FAMU v Praze. Vzhledem k situaci dnes zorganizovali virtuální křest a kmotrem se na dálku stal herec a režisér Jiří Mádl. "Spousta dobré kultury vznikla i za války, věřím, že se i teď klube něco výjimečného, a těším se, až se u toho třeba za pár týdnů sejdeme naživo společně," uvedl Mádl. Za rockovým projektem Walkmanz stojí členové skupin Portless, Imodium, Recode the Subliminal René Rypar (kytara), Jaro Lukáč (baskytara), Zbyněk Raušer (bicí) a Thom Fröde (zpěv). Walkmanz, kteří se stali objevem roku časopisu Rock&Pop, měli mít první koncerty v březnu na turné s kapelou Desmod a v dubnu pokračovat v koncertování se skupinou Arakain.

On-line přednáška Centra architektury a městského plánování (CAMP) na téma architektura, urbanismus a zdraví se uskuteční 24. března. Povede ji profesor Cor Wagenaar z nizozemské univerzity v Groningenu a Technické univerzity Delft, jenž je spoluautorem nedávno vydané publikace Hospitals: A Design Manual, která popisuje zásadní vývoj nemocnic v posledních letech. Akce bude streamovaná na facebooku CAMP. Jejími tématy budou mimo jiné otázky, jak vypadá moderní architektura nemocničního prostředí nebo jak se mohou dnešní města efektivně připravit na hrozící pandemie.

Kamenná knihkupectví jsou až do odvolání uzavřená. Nové knížky ale nepřestávají vycházet, je možné si je objednat v e-shopech, jakými jsou například www.booktook.cz, www.dobreknihy.cz nebo www.knizniklub.cz. "Knihy dorazí do dvou dnů poštou anebo je až domů přivezou smluvní dopravci," uvedla Helena Frantová z nakladatelství Euromedia Group.

Lektorské centrum kutnohorské Galerie moderního a současného umění (GASK) spustilo seriál Spolu ve stavu nouze, ve kterém bude dvakrát týdně na sociálních sítích prezentovat tipy na trávení volného času s dětmi. Kurátoři GASK spouštějí on-line seriál prezentující vybraná díla ze sbírky GASK, ale i díla z depozitářů.