Do nové expozice horolezectví v Turnově začlenili i stoletý obraz

Turnov (Semilsko) - Do nové expozice horolezectví v Turnově začlenili architekti i více než sto let starý obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou. Dvojice horolezců zdolává jednu ze skal rozměrného díla, jehož autorem je Mikoláš Aleš a akademičtí malíři Vojtěch Bartoněk, Karel Vítězslav Mašek a Václav Jansa. Jde o videomapping, který lze vypnout a obrazu nijak neškodí, přesto jsou reakce různé. Někomu se to líbí, někdo to považuje za znesvěcení díla, řekl dnes ČTK jeden z kurátorů nové expozice David Marek.

Monumentální olejomalba o rozměrech deset krát 8,5 metru visí v Muzeu Českého ráje od roku 1974. Na svém místě zůstala po celou dobu rekonstrukce budovy, kdy nová expozice vznikala. Aby neutrpěla, skrývalo ji bednění. Nová expozice vznikla doslova kolem ní a pohled na obraz, který patří k největším v Evropě, nijak neruší. "Jeho zapojení do nové expozice je krásná ukázka toho, jak propojit původní exponáty muzea s novým obsahem," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Expozice "Horolezectví - Z Českého ráje na vrcholy světa" je v rámci Česka unikátní. Na její přípravě se pracovalo od roku 2013. Vznikla díky společnému projektu s německým městem Bad Schandau spolufinancovanému z programu česko-saské přeshraniční spolupráce. "Kde jinde než v Turnově by měla vzniknout podobná expozice, právě odtud pochází řada světově známých lezců," doplnila krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj). Nová expozice přišla podle ní na 40 milionů korun, z to pět procent zaplatil kraj, deset procent stát a zbytek Evropská unie.

"Je to největší projekt, který muzeum ve své více než 130leté historii realizovalo, a to jak rozsahem, tak finanční náročností. Je jedinečný nejen svým architektonickým řešením, ale i obsahem. Celý ten projekt vnímám jako splátku dluhu historiků a muzejníků tomuto obrovskému fenoménu (horolezectví), který má v našem regionu více než stoletou tradici," doplnila ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová. Pro muzeum je podle ní důležité i to, že vedle samotné expozice se rodí i nová muzejní sbírka, která se díky zájmu veřejnosti rychle rozrůstá.

Muzeum Českého ráje patří k nejstarším muzeím regionálního typu v zemi, založeno bylo v roce 1886. Má expozice zaměřené na mineralogii, historii turnovského kamenářství a národopisu a také klenotnici, která umožňuje vystavovat i ty nejcennější sbírkové předměty, jako jsou zlaté šperky. Teď má nově expozici horolezectví. Nejde o poslední projekt. "V minulém volebním období koupil kraj od města Turnov sousední budovu, tam mimo jiné plánujeme stálou expozici fotografa Viléma Heckela, čímž by celý areál měl být hotov," řekla Vinklátová. Náklady se odhadují na 14 milionů korun.