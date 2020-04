Do Nošovic přijede 750 korejských inženýrů, schválila vláda

Praha - Korejští pracovníci automobilky Hyundai budou moci přijet do závodu v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. V květnu jich přijede 446, další budou následovat. Celkem se do republiky má dostat zhruba 750 inženýrů, kteří budou pracovat na vývoji nového vozidla. Pro jejich příjezd i pohyb budou platit přísná pravidla. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Kabinet je podle něj připraven takto vyhovět i dalším podnikům strategického charakteru.

Povolení dorazit do Nošovic podle Havlíčka dostanou pracovníci na inženýrských a vývojových pozicích. Nejvíce najednou jich bude moci dorazit v květnu, v červnu smí přijet dalších 58, v červenci 109, v srpnu 83, v září 89 a další tři zaměstnanci v říjnu, řekl Havlíček.

Příjezdy jdou rozděleny tak, aby jejich pobyt v ČR nepřesáhl 90 dnů. Musejí přiletět speciálním charterovým letem a budou se muset prokázat maximálně dva dny starým negativním testem na covid-19. Jezdit v Česku budou moci jen firemními autobusy, ubytováni budou v zařízení, kam nebude umožněn přístup nikomu dalšímu.

"Tuto výjimku jsme udělali proto, protože se jedná o klíčového zaměstnavatele v celém moravskoslezském regionu, a je to součástí klíčové automotive infrastruktury, na kterou je vázáno stovky tuzemských producentů a dodavatelů," řekl Havlíček.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Produkuje 1500 aut denně, loni vyrobila 309.500 vozů. Zaměstnává přímo 3300 lidí a dalších 8700 její přímí dodavatelé. V roce 2018 vytvořil podnik zisk 7,22 miliardy korun a tržby 129,26 miliardy korun.