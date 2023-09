Do Noci vědců se letos v Česku zapojí téměř 80 institucí

Ostrava - Téměř 80 institucí se letos v Česku zapojí do Noci vědců a v pátek 6. října návštěvníkům otevře své laboratoře, univerzitní i vědecká pracoviště, hvězdárny nebo třeba science centra. Letošním tématem vědecko-popularizační akce je Tajemství. ČTK to dnes řekla mluvčí Ostravské univerzity Jitřenka Navrátilová. Noc vědců zastřešuje už pošesté jako národní koordinátor seskupení dvou ostravských univerzit, spolu s Ostravskou univerzitou je to VŠB - Technická univerzita Ostrava.

Noc vědců se letos uskuteční v neobvyklém termínu, a to o týden později, než bývá běžné. Tradičně se totiž v celé Evropě koná poslední pátek v září. Od tohoto termínu ale pořadatelé ustoupili. "Letos by Noc vědců připadla na pátek po svátku Dne české státnosti. Usoudili jsme, že si bude spousta lidí a potenciálních návštěvníků užívat prodloužený víkend mimo své domovy. Šlo nám ale i o vědce a demonstrátory, kteří tohoto volna chtějí také využít. Proto jsme akci o týden posunuli," uvedla Navrátilová.

V původním termínu, tedy 29. září, ale pořadatelé spustí na webu on-line program. "Noc vědců je skvělou příležitostí, jak hravě a interaktivně odhalovat tajemství různých vědeckých disciplín z oblasti přírody, zdraví, umění, společnosti nebo techniky. Návštěvníci třeba rozkryjí tajemství zrození života, jak se na svět kouká mravenec nebo co ukrývá lidská mysl," řekla k ústřednímu tématu letošní Noci vědců Navrátilová.

Už v současnosti je na webu Noci vědců zveřejněno přes 1300 přednášek, komentovaných ukázek, science show, filmových projekcí, workshopů, diskusí či experimentů. Programové položky budou ještě přibývat. "Doporučujeme všem návštěvníkům pečlivě prozkoumat program a využít filtrování, aby si našli program, který jim bude šitý na míru. Nabídka je totiž napříč republikou skutečně široká a své si tady najdou všechny věkové kategorie," řekla za koordinátorský tým mluvčí VŠB - Technické univerzity Ostrava Petra Halíková.

Noc vědců se bude konat ve více než 30 městech napříč republikou. Akce vznikla z podnětu Evropské komise v roce 2005. Jejím cílem je ukázat lidem, že věda není nudná, a také bořit mýty o vědcích a vědkyních jako lidech zavřených v laboratořích. Jeden den v roce jsou na stovkách míst v Evropě ve večerních a nočních hodinách zpřístupněné univerzity, vědecká a výzkumná pracoviště, science centra a další organizace, ve kterých se zdarma konají komentované prohlídky, populárně vzdělávací přednášky, workshopy, experimenty, vědecké show nebo hudební vystoupení.