Do Nábytkové banky mohou lidé dát nepotřebný nábytek

Praha - Do Nábytkové banky Praha, kterou Praha zřídila v městské části Libuš prostřednictvím své organizace Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), mohou zájemci dát nepotřebný, ale funkční nábytek, kterého se chtějí zbavit. Banka ho bude poskytovat lidem, kteří si nemohou dovolit koupit vlastní. Nábytková banka dnes zahájila provoz.

"Je to místo, kde se potkává nabídka nábytku, co ještě může sloužit dál, s poptávkou lidí, kteří nemají možnost koupit si nový nábytek a přitom potřebují postel pro děti, skříň, židle a stůl, kde se mohou najíst," řekla radní hlavního města Milena Johnová (Praha Sobě). Darovaný nábytek a spotřebiče musí být v dobrém stavu, přijímat se však bude i nábytek, který vyžaduje drobné opravy. V nabídce je i zařízení nové, které darovala firma IKEA.

Darovat nepotřebné kusy vybavení bytu mohou jednotlivci z hlavního města a blízkého okolí i firmy. O nábytek mohou zažádat lidé, kteří jsou ve finančních potížích a kteří mají doporučení odboru sociálních věcí nebo spolupracují se sociální službou. Podle ředitele CSSP Martina Šimáčka je v Praze přes 20.000 osob, které potřebují podporu při bydlení dávkou v podobě příspěvku na bydlení nebo doplatku na bydlení. Pomoc by tak měla směřovat k lidem, kteří se například vrátili z vězení, žili v dětském domově, mají zkušenost se životem na ulici a podobně. Nábytková banka je tak podle Šimáčka stupněm pomoci lidem k zajištění vlastního bydlení.

Nábytková banka hlavního města má nyní čtyři zaměstnance, a to vedoucího, technika a dva řidiče, kteří mají na starosti transport nábytku. O servis a opravy nábytku a elektroniky v bance by se podle Johnové v budoucnu mohly starat osoby se znevýhodněním, které mají s nalezením zaměstnání problém. Banka by tak fungovala jako sociální podnik.

Sídlo nábytkové banky je v budově v majetku hlavního města. Vstupní náklady na zbudování banky byly 2,85 milionu korun. Z těchto peněz se mimo jiné prostory upravovaly a nakoupila se dodávka pro převoz nábytku. Provozní náklady jsou podle radní asi 0,5 milionu ročně.

Hlavní město dříve využívalo nábytkovou banku neziskové organizace R-Mosty. Nábytková banka hlavního města by měla mít vyšší kapacitu, uvedla radní. Podobná zařízení fungující jsou i v dalších městech republiky.