Do Lipna a Vltavy se mají v jeden den ponořit stovky otužilců

Frymburk (Českokrumlovsko) - Několik stovek otužilců by se na konci února mělo v jeden den ponořit do Vltavy nebo lipenské přehrady. Stane se tak při zápisu do české knihy rekordů. Otužilci se ponoří do řeky a přehrady na osmi různých místech, řekl dnes novinářům Jiří Mánek, předseda pořádajícího Turistického spolku Lipenska.

"Sice jsme v době covidové a počítáme, že i 27. února, kdy se akce koná, nějaké restrikce budou platit. Nicméně tato akce je charakteru, že bez ohledu na nějaká opatření budou moci lidé přijet, protože se to koná pod širým nebem. Samozřejmě že na všech místech budeme dohlížet na to, aby účastníci mezi sebou dodržovali potřebné rozestupy," uvedl Mánek.

Dodal, že otužilci se ponoří do vody v Nové Peci, Horní Plané, Černé v Pošumaví, Frymburku, Lipně nad Vltavou, Loučovicích, Vyšším Brodu a Rožmberku nad Vltavou. "Na každém místě bude připraveno zázemí pro účastníky s vyhřívaným stanem pro převlečení," řekl Mánek.

Jedním z partnerů akce jsou České dráhy, které zajistí otužilcům zdarma dopravu ve směru od Českých Budějovic. Další podporu poskytl regionální železniční dopravce GW Train, který bezplatně přiveze účastníky ze Strakonicka a Českokrumlovska.

Podle Mánka Turistický spolek Lipenska tímto projektem reaguje na poptávku veřejnosti. "Otužování je v poslední době velmi moderní a trendy záležitostí. Navíc zvyšuje kondici a obranyschopnost, což je v době pandemie koronaviru velmi důležité," uvedl.

Mánek řekl, že v poslední době se také v okolí lipenské přehrady otužování začíná věnovat stále víc lidí. Proto například dnes ve Frymburku na přehradě vznikla speciální klec s dřevěným ochozem umístěna v díře do ledu. "V ní se mohou zájemci otužovat a připravovat na únorovou akci," dodal Mánek.