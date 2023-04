Do Libereckého kraje po šesti letech přijede prezident

Liberec - Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes přijede d12:29:00o Libereckého kraje. Jde o první návštěvu českého prezidenta v tomto kraji po téměř šesti letech. Naposledy tu byl Pavlův předchůdce, Miloš Zeman, v květnu 2017.

Cesta do Libereckého kraje je sice už čtvrtým výjezdem Pavla do regionů po prezidentských volbách, je to ale zároveň poprvé, co navštíví nějaký kraj, kde vyhrál nad svým protikandidátem Andrejem Babišem (ANO). V druhém kole prezidentské volby tady Pavel získal 58,8 procenta hlasů, Babiš dostal 41,19 procenta.

Pavel s první dámou návštěvu Libereckého kraje zahájí v příhraničním Novém Městě pod Smrkem na Liberecku, kde se setkají s hejtmanem Martinem Půtou (Starostové pro Liberecký kraj) a se starosty obcí z Frýdlantského výběžku. Prezident si v tomto městě prohlédne také areál bývalé továrny Textilana.

Další část programu bude v Liberci, kde prezidenta čeká návštěva krajského úřadu, kasáren chemiků, nemocnice i firmy Elmarco. Večer bude mít besedu s veřejností, začne v 18:30 v hlavním sále kulturního centra v Lidových sadech.