Do lázní v Česku přijelo v 1. čtvrtletí o desetinu méně hostů

Praha - Českým lázním v prvním čtvrtletí ubyla desetina hostů. Od začátku ledna do konce března do lázeňských zařízení přijelo 168.960 lidí, což bylo zhruba o 19.000 méně než před rokem. Za celý loňský rok přitom lázním stoupla návštěvnost o 3,4 procenta. Mezi hosty nadále převažovali Češi nad cizinci, rozdíl v prvním čtvrtletí dosáhl 5000. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Lázně patří mezi odvětví, která těžce zasáhla opatření proti šíření koronaviru. Od poloviny března měly zakázáno přijímat nové klienty a postupně zavíraly.

Návštěvnost lázeňských zařízení od roku 2016 každoročně stoupala a přibližovala se milionu. Loni do lázní přijelo 880.134 hostů. Češi tvoří většinu klientely od roku 2014, loni se na návštěvnosti podíleli 55 procenty. Mezi cizinci převládají Němci, kterých letos v prvním čtvrtletí přijelo 50.000, zatímco loni jich bylo o 2000 více. Ubylo také Rusů, kterých se letos v českých lázních ubytovalo 13.000 proti 15.000 v loňském prvním čtvrtletí. Ve srovnání s loňským prvním kvartálem přijela letos například polovina Tchajwanců.

Lázeňská zařízení jsou v osmi krajích republiky. Dominuje mezi nimi Karlovarský kraj, pro který lázně představují zásadní část ekonomiky. Od ledna do konce března tam v lázních pobývalo 106.318 lidí, téměř tři čtvrtiny z nich byli cizinci. Meziročně návštěvnost v 1. čtvrtletí klesla o více než čtyři procenta, na čemž se podepsal úbytek zahraničních hostů. Čechů přijelo do lázní v Karlovarském kraji dokonce o více než na začátku loňského roku. V ostatních krajích tuzemská klientela převažuje. Za Karlovarským krajem je v návštěvnosti lázní s odstupem Olomoucký kraj s 13.465 hosty za čtvrtletí a Zlínský s téměř 10.000 hosty.

V lázeňských zařízeních hosté strávili v průměru téměř osm dní, což byla proti předchozí zimní sezoně kratší doba. Průměrný počet nocí se v prvním čtvrtletí zmenšil z loňských 8,2 na 7,8 noci. Zkrácení pobytů statistici evidují u cizinců ze 7,1 na 6,4 noci, na českou klientelu připadla 9,1 noci. Delší dobu než Češi trávili v českých lázních Ukrajinci (9,4 noci), Rusové (9,8 noci), ale zejména Saúdští Arabové (27,2 noci).

Lázně budou muset v letošní sezoně z velké části spoléhat na zájem českých klientů, a to hlavně klientů na komplexní lázeňskou péči hrazenou zdravotními pojišťovnami. Pro lázně v Karlovarském kraji bude stěžejní otevření hranic pro klienty ze zahraničí, hlavně z Německa. Podle informací karlovarského hejtmana Petra Kubise (ANO) z minulého týdne se vláda bude zabývat možnou pomocí lázním. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová v pátek ČTK řekla, že vláda by mohla začátkem června jednat o státem dotovaných poukazech na letní dovolenou v Česku. Debata se vede o tom, zda bude podpora plošná nebo sektorová. Zmínila se přitom i o lázeňství. "Určitě nechceme, aby se naše národní bohatství, což je lázeňství, dostalo do nějakých výrazných ekonomických problémů," řekla.

Počet lázeňských hostů v ČR za 1. čtvrtletí v posledních letech

Češi Cizinci Celkem 1. Q 2012 76.730 77.510 154.240 1. Q 2013 75.128 82.232 157.360 1. Q 2014 81.755 82.121 163.876 1. Q 2015 89.206 71.013 160.219 1. Q 2016 91.768 77.510 169.278 1. Q 2017 91.655 87.489 179.144 1. Q 2018 96.485 93.807 190.292 1.Q 2019 100.626 87.075 187.701 1.Q 2020 87.021 81.939 168.960

Zdroj: ČSÚ