Do lavic se vrátí prvňáci a druháci, ostatní se opět učí na dálku

Praha - Do lavic se dnes po prodloužených vánočních prázdninách vrátí jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, znovu se otevřou ještě mateřské a speciální školy. Zbytek žáků a studentů se kvůli šíření epidemie koronaviru bude opět učit distančně. V Praze a dalších městech se obnoví provoz škol pro děti zdravotníků a dalších profesí potřebných pro zvládnutí nákazy. Začíná také prodloužené období talentových zkoušek do konzervatoří, oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou a na sportovní gymnázia.

Žáci a studenti základních, středních a vyšších odborných škol šli naposledy v tomto školním roce do školy v pátek 18. prosince. Na pondělí a úterý před Vánoci ministerstvo školství vyhlásilo dny boje proti nemoci covid-19 a prodloužilo tak vánoční prázdniny, které měly původně začít až den před Štědrým dnem.

Provoz škol omezila od první poloviny října druhá vlna koronavirové epidemie. Žáci se začali vracet do lavic postupně v omezené míře od 18. listopadu. V poslední vlně uvolňování opatření ve školství začala 7. prosince střídavá prezenční a distanční výuka středoškoláků a na vysokých školách se obnovila praktická výuka ve skupinách do 20 lidí. Do škol tou dobou už chodili všichni žáci prvního stupně základních škol, deváťáci a studenti závěrečných ročníků středních škol.

Praha naposledy podle pokynů vlády péči o děti zástupců klíčových profesí zajistila od listopadu, pro tyto účely vybrala asi 60 škol. Vedle zdravotníků, policistů či hasičů sem mohou svoje děti ve věku od tří do deseti let poslat také například zaměstnanci kurýrních a doručovacích služeb a pracovníci zajišťující svoz komunálního odpadu či dodávky elektřiny, tepla a zemního plynu. Třeba Liberecký kraj pro tyto účely vyčlenil 19 školských zařízení, Karlovarský kraj osm.

Období talentových zkoušek na střední školy prodloužilo ministerstvo školství kvůli epidemii koronaviru. Na umělecké obory a konzervatoře se budou konat ode dneška do 31. ledna, zatímco původně mělo být jejich období v lednu asi o polovinu kratší. V případě sportovních gymnázií se termíny talentových zkoušek prodlouží do 31. března. Původně se tam tyto zkoušky měly konat ode dneška do 15. února. Přihlášky mohli zájemci o obory s talentovou zkouškou odevzdat do konce listopadu.