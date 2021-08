Do kostnice šumavského kostela na Mouřenci se po 35 letech vrátila jedna z lebek

Annín (Klatovsko ) - Do kostnice u kostela svatého Mořice na šumavském Mouřenci se po 35 letech vrátila jedna lebka z tamní kostnice. Za minulého režimu kostel chátral a kostnice s tisíci lidskými kosterními ostatky byla volně přístupná. Lidé si z ní nezřídka odnášeli jako suvenýr lebky či kosti. Někteří je odnesli domů, jiní je kousek od kostela pohodili v lese. Nyní po desetiletích vrátil muž z Prahy lebku, kterou si jako asi dvacetiletý odnesl při výletu na letní rekreaci, řekl ČTK Lukáš Milota ze spolku Přátelé Mouřence, který se o kostel s kostnici řadu let stará.

Před 35 lety byl muž s rodinou na výletě na Šumavě. "Prohlédli jsme si tehdy i kostnici, která byla volně přístupná a když jsme odcházeli přes les, tak si tam děti hrály a měly tam sadu kostí a lebku, tak jsem jim tu lebku sebral v domnění, že se sem ještě někdy vrátíme. Vrátili jsme se až teď,“ řekl podle Miloty muž, který nyní lebku, patřící údajně ženě, přivezl. Lebku prý doma upravil, protože se částečně rozpadala, vyčistil ji peroxidem vodíku a nalakoval. Na čas si ji půjčila mladá medička pro studijní účely. Muž lebku o víkendu uložil zpátky do kostnice. "Je to ulehčení, úleva. Vrátit sem tu lebku byl závazek,“ uvedl.

Milota vrácení lebky uvítal. "Bylo moc špatné, když lidé v minulosti kosti a lebky z kostnice odnášeli. Kostnice je jeden velký hrob, jsou v něm ostatky našich předků, které si zaslouží úctu a klid. Nejsou to žádné suvenýry a vítáme a i v budoucnu přivítáme každého, kdo se rozhodne vrátit na Mouřenec něco, co tam kdysi sebral. Jeho svědomí se určitě uleví, nás to potěší a Mouřenci to pomůže ke kráse a k obnově,“ řekl.

Nebylo to poprvé, co se na Mouřenec vrátilo něco, co odtud lidé dříve odnesli. "Jednu mouřeneckou lebku už nám před lety po 47 letech přivezl pán z Třebíče. Další pán vrátil před lety do kostela tři srdce z mouřeneckých zvonů. Do té doby je měli na rodinné chalupě," řekl. Na aukčním portálu se také podařilo vydražit kdysi ukradená dvířka z oltáře.

Kosti z kostnice prý v minulosti využíval při studiu nejeden medik. Řadu kostí ale od 60. let minulého století odnesli také vandalové a jen je pohodili v lese. V 90. letech při rekonstrukci kostela jich dělníci z okolních lesů přivezli zpět do kostnice velké množství.

Kostel sv. Mořice pochází z období kolem roku 1220. Pozdně románská stavba byla goticky a barokně upravena. Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1946 nastala devastace. Uprostřed kostela bylo ohniště, na které vandalové přikládali kusy oltářů a lavic. Na začátku 90. let 20. století byl kostel díky finanční sbírce německých rodáků opraven. Barokní kostnice z 18. století je na severní straně hřbitova.