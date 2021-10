Do knihovny zámku Kynžvart se vrátila kniha ze sbírky kancléře Metternicha

Do historické knihovny zámku Kynžvart na Chebsku se vrátila kniha ze sbírky kancléře Klementa Metternicha z počátku 19. století. Na snímku z 27. října 2021 je kastelán Ondřej Cink.

Kynžvart (Chebsko) - Do historické knihovny zámku Kynžvart se po několika desetiletích vrátila kniha ze sbírky kancléře Klemense Metternicha z počátku 19. století. Ztracenou knihu o islamistickém hnutí objevili badatelé před nedávnem v antikvariátu v Německu. Nakonec se ji podařilo odkoupit a vrátit do kancléřovy knihovny až díky příspěvku ministerstva kultury, řekl dnes ČTK kastelán Ondřej Cink.

Kniha z roku 1818 pojednává o historii asasínů. Autorem je rakouský historik a orientalista Joseph von Hammer-Purgstall. "Kniha se sem dostala díky činnosti knížete Metternicha, který založil knihovnu na takovém encyklopedickém základě. Měl široké zájmy a jeden ze zájmů byl i o oblast Předního východu a religiozity," uvedl kastelán. Asasíni, neboli hašašíni, vznikli jako islamistické hnutí kolem roku 1080.

Že svazek býval součástí kancléřovy knihovny, se potvrdilo i díky historickému katalogu knihovny. Už v roce 1953 při soupisu majetku se ale nenašel a od té doby byl uváděn jako ztracený.

Knihu našli před časem až externí badatelé v jednom z mnichovských antikvariátů. "Upozornili nás, že vykazuje takzvané markanty, takže patří do historického fondu. Těmi markanty je jednak razítko Metternichů, kterým jsou označeny knihy i v zámecké knihovně, a také štítek se signaturou, která určuje, kam ta kniha, do které místnosti a do kterého regálu, patří," řekl Cink.

Zámek měl ale omezený rozpočet a požadovanou cenu 2.000 eur (asi 51.400 korun) nemohl zaplatit. Knihu v hnědé kožené vazbě se nakonec díky finanční pomoci z ministerstva kultury podařilo koupit a navrátit zpět do kancléřovy knihovny.

Kancléřova knihovna v současnosti čítá okolo 24.000 svazků. Celkem je na zámku asi 45.000 knih. Podle kastelána ale stále některá díla chybějí.