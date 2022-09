Do kampaně Pěšky do školy se letos zapojí asi trojnásobný počet dětí

Praha - V pátek začne šestý ročník kampaně Pěšky do školy, jejímž cílem je zvýšit počet dětí, které se do školy nevozí autem. Letos se do ní zapojí kolem 300 škol a týmů ze 157 měst v ČR. Počet přihlášených dětí a tříd je proti předchozímu ročníku trojnásobný, činí asi 70.000 žáků. ČTK o tom informovala mediální zástupkyně organizace Pěšky do školy Michaela Klofcová. Akce bude součástí Evropského týdne mobility, který nabídne rovněž třeba projekty podporující komunitní soužití a ekologii Zažít město jinak či Mezinárodní den bez aut.

Do výzvy Pěšky do školy se podle Klofcové mohly přihlásit celé školy, jednotlivé třídy nebo jen skupiny spolužáků či kamarádů. Poprvé se do projektu s podtitulem Budeš chodit se mnou? letos přihlásilo 240 ze zhruba 300 registrovaných škol a týmů, dalších 60 se účastní opakovaně. Kolem 40 jich je z Prahy, 23 z Ostravy, devět z Brna a osm z Olomouce. Počet dětí, které díky tomu půjdou do školy pěšky nebo částečně využijí veřejnou dopravu, vypočetli organizátoři na 70.000.

"Počet zapojených tříd a dětí je proti předchozímu ročníku trojnásobný, což považujeme za doslova exponenciální úspěch. Především s ohledem na opačný trend, kdy zároveň raketově vzrůstá obliba dopravy dětí do školy autem," uvedla koordinátorka projektu Marie Čiverná. "Pro dnešní třicátníky bylo dojíždění do školy s rodiči autem ojedinělý fenomén, dnes se v ČR takto dopravuje čtvrtina dětí," řekla. Podle ní nejsou prostranství před školami vhodná pro parkování většího počtu aut, ale měla by naopak sloužit dětem i rodičům jako místo k setkávání a hraní.

V ČR je podle statistik ministerstva školství kolem 4200 základních škol, v minulém školním roce do nich chodilo přibližně 960.000 žáků.

Zástupci organizace Pěšky do školy dlouhodobě poukazují na to, že trend dovážení dětí autem má řadu nevýhod a škodí zdravému vývoji mladých. Již dříve poukázali na to, že narůstající počet aut před školou zvyšuje obavy rodičů pouštět děti samotné, ale tím, že je začnou raději vozit autem, situaci ještě zhoršují. Podle Klofcové zaměstnanci škol často poukazují také na to, že někteří řidiči a řidičky jsou bezohlední. Vysazují třeba své děti až u nejzazšího možného místa před školou, kvůli čemuž tam pak vznikají nebezpečné situace.

Letošní slogan Evropského týdne mobility Kombinuj a jeď má podle Klofcové připomenout, že děti mohou k cestě do školy využít i kolo, koloběžku nebo veřejnou dopravu. Iniciativa Evropské komise tak chce upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy. Kampaň Pěšky do školy se bude konat pod záštitou ministerstva školství, magistrátu hlavního města Prahy a všech krajských měst v ČR.