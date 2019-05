Do jahodových polí na Hané vyrazili sběrači, čeká se dobrá úroda

Olomouc - Dobrou úrodu letos očekávají provozovatelé jahodových plantáží na Olomoucku a Prostějovsku, na kterých si lidé mohou za úplatu sami nasbírat jahody či koupit už košík natrhaných sladkých plodů. První sběrači vyrazili mezi řádky jahodníků dnes na poli v okrajové části Olomouce a postupně začíná sklizeň i v Prostějově a na poli u Brna.

"Počasí bylo letos trošku nahoru a dolů, výsledek je ale zatím pozitivní," řekl ČTK Jan Dostál, který se o plantáže stará spolu s rodinou a patří mezi největší pěstitele jahod v Olomouckém kraji.

O konečné výši úrody jahod a její kvalitě podle Dostála rozhodnou následující dny, které by už podle meteorologů měly být ve znamení slunečného a teplého počasí. "Předpoklad je takový, že by konečně mohla být dobrá úroda," podotkl Dostál. Jahodníkům letos podle Dostála prospěla mírná zima. "V březnu a dubnu vůbec nepršelo, v květnu se ale ochladilo a do toho začalo i pršet, což trochu zpozdilo kvetení a zrání jahod. Ve výsledku je to ale asi dobré," dodal Dostál. Jahody bez větší úhony přestály i výrazný pokles teplot na začátku května.

Jahodová plantáž u Olomouce má rozlohu čtyři hektary, v Prostějově 5,5 hektaru a u Brna 13 hektarů. "Výnos se zpravidla pohybuje kolem dvou až tří tun jahod na hektar," řekl Dostál. Například v Olomouci lidé za nasbíraný kilogram jahod zaplatí 65 korun. "Cena je zhruba o deset korun vyšší než loni. Je to kvůli růstu provozních nákladů," řekl Dostál.

O samosběr je značný zájem a na plantáže chodí lidé z širokého okolí.

"Je to jistota pro zákazníka, že má český produkt, který si sám natrhá. O některých jahodách prodávaných na stáncích se to často nedá říct," uvedl Dostál. V závěru jara tuzemský trh podle Dostála každoročně zaplaví jahody z Polska a hlavně Německa, které prodejci někdy vydávají za tuzemské výpěstky. Celoročně jsou dováženy jahody ze Španělska.

Nad poptávkou po samosběru jahod na plantážích podle Dostála každoročně do poslední chvíle visí otazníky, protože lidé se předem neobjednávají.

Samosběr jahod byl zahájen také na plantáži u Brna. "Jahod je dostatek a jsou luxusní. Doporučujeme přijít už dnes, o víkendu začneme rozesílat přes 20.000 emailů registrovaným zákazníkům o zahájení sklizně," upozornili dnes na Facebooku její pracovníci.

V Olomouckém kraji si lidé můžou jahody natrhat nejen v Olomouci či Prostějově, ale také ve Skrbeni na Olomoucku a Bochoři u Přerova. Sklizeň jahodárny postupně zahajují na přelomu května a června.

Dovoz jahod ale v posledních letech roste. Loni bylo do ČR podle Českého statistického úřadu dovezeno 13.289 tun jahod v hodnotě 624 milionů Kč, vývoz obnášel 177 tun jahod za 15,2 milionu Kč. Například v roce 2013 bylo dovezeno 10.573 tun jahod v hodnotě 481 milionů Kč.