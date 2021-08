Do hlavní soutěže ve Varech se vrací oceněný Kadrnka

Karlovy Vary - Do hlavní soutěže karlovarského filmového festivalu se po čtyřech letech vrací Václav Kadrnka se snímkem Zpráva o záchraně mrtvého. Slavnostní uvedení filmu o loučení blízkých s umírajícím příbuzným bude dnes večer ve Velkém sále hotelu Thermal. Za svůj předchozí film Křižáček dostal Kadrnka v roce 2017 Křišťálový globus.

Festival v Karlových Varech dnes pokračuje sedmým dnem, v pátek se očekává příjezd dalších dvou ohlášených hvězd, herce a režiséra Ethana Hawka a herce Johnnyho Deppa, který se ale představí spíše jako producent. Již dnes do Varů přijede Julien Temple, režisér snímku Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem. Snímek o frontmanovi legendárních The Pogues produkčně zaštítil právě jeho dlouholetý přítel Depp, který ve filmu také vystupuje a který spolu s Templem film v pátek odpoledne osobně uvede.

Režisér Šimon Šafránek dnes s dalšími členy delegace uvede film Rapstory, jehož námětem je 30 let rapové hudby v Česku. Na festival také dnes přijede francouzský DJ a hudební producent Laurent Garnier, aby uvedl film Laurent Garnier: Off the Record. Historii techna, raveu a house music vypráví na jeho vlastním příběhu režírovaném Gabinem Rivoirem.

Festival potrvá do 28. srpna, kdy budou vyhlášeni vítězové a rozdány ceny.