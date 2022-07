Do hašení požáru u Hřenska se zapojily vrtulníky, mlha opadla

Praha - Do hašení lesního požáru v Národním parku České Švýcarsko se dnes po 09:00 zapojily vrtulníky, začaly nabírat vodu z Labe a shazovat ji nad lesy. Ranní mlha opadla. Hasiči na twitteru uvedli, že bude nasazena veškerá letecká technika, tedy šest vrtulníků a pět letadel. V sobotu zasahovalo sedm vrtulníků, polský Black Hawk ale musel odletět na plánovaný servis. Jak bude jeho výpadek dlouhý, není jasné. Plochu rozsáhlého požáru se zatím hasičům zmenšit nepodařilo, terén je podle jejich mluvčí Martiny Götzové náročný a práce postupují velmi pomalu. V Hřensku a okolí dnes hoří osmý den.

Hasiči dnes budou pokračovat v hasebním útoku, při kterém vstupují do požářiště, dohledávají ohniska, odkrývají takzvanou hrabanku, prolévají ji vodou a dohašují i popadané stromy, aby zabránili opětovnému vzniku požáru. Práce je podle Götzové fyzicky velmi náročná a hasiči se musí pravidelně střídat. I dnes bude díky posilám do boje s ohněm nasazeno kolem 750 hasičů a na 300 kusů techniky.

"Podle předběžného sdělení koordinátora letecké techniky policie budou dnes letové podmínky v pořádku, bude tedy nasazena všechna dostupná letecká technika. Hasit bude v Hřensku šest vrtulníků a pět letadel," uvedli na twitteru hasiči.

V sobotu nemohla po celý den kvůli špatnému počasí vzlétnout letadla, kterých mají hasiči k dispozici pět, a to tři české stroje Antonov a dva švédské letouny Air Tractor. Požár pomáhalo hasit sedm vrtulníků z Česka, Slovenska a Polska a čtyři vrtulníky z Německa. "Nasazen do akce už nebude polský vrtulník Black Hawk, který se musel vrátit kvůli servisu," řekla na ranním briefingu Götzová.

Hasiči se v sobotu na některých místech snažili přejit do takzvaného požárního útoku, zmenšovat hořící plochu. Zatím se to ale nepodařilo, nadále zůstává na rozloze asi dva krát pět kilometrů. "Terén je náročný a práce postupují pomalu. Hasiči byli v pohotovosti celou noc, nestahujeme se, neodpočíváme, nicméně v noci kontrolujeme prostor, dohašujeme jednotlivá ložiska, nepouštíme se například s lezeckou technikou na skály, protože by to bylo velmi nebezpečné," doplnila mluvčí hasičů.

Na řadu míst se technika stále nedostane. "S klestěním cesty nám pomáhají i lesníci, používáme těžkou techniku, harvestory, abychom mohli na místo zásahu dostat techniku a dálkovou dopravu vody," dodala. K takovým těžko přístupným lokalitám patří podle ní oblast Hlubokého dolu, Bouřňáku, problematická je česko-německá hranice, lokalita Křídelní stěny, prostor nad Hřenskem a hasiči monitorují také soutěsky v údolí Kamenice.

Podle provozovatele Resortu Mezná Romana Pluháčka nyní řadu místních penzionů a hotelů využívají hasiči. "Naše všechny tři penziony jsou obsazeny hasiči," řekl Pluháček v České televizi. Ke svým budovám v Mezné se nedostane, hasiči msto zcela uzavřeli. Situaci tak Pluháček sleduje alespoň prostřednictvím kamer, které na budovách má. Pohybuje se tam podle něj velké množství hasičské techniky a hasičů.

Les v národním parku začal hořet před týdnem v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Od soboty platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát. Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.