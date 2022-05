Do francouzské řeky Seiny zabloudila kosatka, hrozí jí smrt

Paříž - Kosatce, která začátkem tohoto měsíce zřejmě zabloudila a z oceánu zamířila do francouzské řeky Seiny, hrozí smrt. V řece nemůže najít dostatek potravy a sladká voda jí nedělá dobře, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na francouzské odborníky.

"Je v ohrožení života... její zdravotní stav je velmi špatný," řekl stanici France 3 Gerard Mauger z organizace na ochranu přírody GECC, který savce pozoruje. Kosatka má podle něj problém obstarat si jídlo a sladká voda škodí jejímu zdraví. Podle Maugera je velmi složité najít řešení, jak kytovce přemístit zpět do oceánu. Hrozí totiž, že pokus o záchranu zvíře ještě víc vystresuje.

Čtyřmetrová kosatka, která je podle vědců samec, byla poprvé spatřena 16. května v ústí Seiny mezi přístavem Le Havre a městem Honfleur v Normandii. Poté se vydala desítky kilometrů proti proudu řeky a dorazila západně od města Rouen.

Kosatku je nutné naléhavě zachránit, řekla Muriel Arnalová, která předsedá francouzské organizaci na ochranu práv zvířat One Voice. Upozornila také na skutečnost, že samci kosatek se obvykle celý život drží v blízkosti své matky. Podle Arnalové by bylo bylo lepší kytovce z řeky vyvést pomocí sítí, než jej umístit na člun a do oceánu převézt.