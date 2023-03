Brno - Do éry náramkových "digitálek" se vrátí návštěvníci Technického muzea v Brně. Komorní výstavu tvoří sbírka Libora Hovorky, kterou muzeum získalo do svého fondu v roce 2020. V Česku je svým rozsahem ojedinělá. Ukazuje náramkové hodinky s elektrickým a elektronickým pohonem, s quartzovým oscilátorem, řízené dálkovým signálem, využívající digitální ukazatele času i tradiční ciferník a ručičky. Výstava potrvá od 7. března do 6. června, informovala mluvčí muzea Šárka Motalová.

Technické muzeum má ve sbírce hodin 572 exponátů, z čehož asi polovinu tvoří právě digitálky. "Ucelená sbírka kromě samotných výrobků obsahuje i příslušné prameny a literaturu, technickou a výrobní dokumentaci včetně propagačních tiskovin," uvedl kurátor Petr Nekuža.

Objev, který klasickým mechanickým časoměrům přinesl konkurenci v podobě strojku na baterii, připisují odborníci Warrenu Marissonovi. V roce 1927 vyvinul v Bellových laboratořích ve Spojených státech první quartzové hodiny využívající blok krystalu stimulovaný elektrickým proudem. "Zlatou érou digitálek jsou 50. až 90. léta 20. století. Potom se dostávají do výroby již hodinky řízené rádiovým signálem s absolutní přesností," řekl Nekuža.

Sběratel Hovorka s Technickým muzeem Brno dlouhodobě spolupracuje. Podílel se na tvorbě dvou publikací věnovaných značce Prim i na velké výstavě "primek" v Brně. Sbíral také elektrické a elektronické hodinky z mnoha zemí. Výstava tak poskytuje přehled o celosvětovém vývoji.

"Návštěvníci mohou obdivovat například unikátní hodinky Hamilton Electric vyrobené v roce 1957 v USA, jež patří k analogovým setrvačkovým hodinkám s kontaktním spínáním a pohyblivou cívkou. Dalším výjimečným exponátem jsou hodinky Bulova Accutron z roku 1962, které používají jako časoměrný prvek ladičku napájenou obvodem elektrického oscilátoru s jedním tranzistorem," uvedl Nekuža.

Pozoruhodné jsou podle kurátora i jedny z prvních hodinek využívajících solární energii z roku 1974. Zájemci se mohou těšit rovněž na sbírku náramkových hodinek s LCD displejem od výrobců Texas Instruments, Seiko, Omega či Longines a na nejmladší kategorii digitálek – rádiem řízené hodinky.