Do dvou let se u Dětřichova nejspíš začne stavět nejdelší tunel v ČR

Dětřichov (Svitavsko) - Do dvou let se nejspíš začne u Dětřichova na Svitavsku stavět nejdelší silniční tunel v České republice. Bude součástí dálnice D35. Téměř čtyřkilometrovým tunelem motoristé poprvé projedou patrně v roce 2028, uvedlo sdružení stavebních firem v tiskové zprávě.

Úsek mezi Opatovcem na Svitavsku a Starým Městem na Šumpersku, jehož součástí je i tunel, bude měřit 17 kilometrů. Předpokládané náklady přesáhnou 15 miliard korun. Součástí bude 18 mostů o délce 900 metrů. U Borušova na rozhraní Pardubického a Olomouckého kraje vznikne připojení z I/35 na dálnici.

Tunel o délce 3968 metrů bude projektovaný na rychlost 100 kilometrů v hodině. "V současnosti můžou řidiči touto rychlostí jezdit pouze v tunelu Valík na dálnici D5 u Plzně, i když po nedávné rekonstrukci by k nim brzy mohly přibýt tunely na Pražském okruhu. Výhodou tunelu u Dětřichova však je, že je z pohledu bezpečnosti a technologického vybavení od začátku koncipovaný na vyšší rychlost než ostatní tunely v Česku," řekl ředitel společnosti Dopravoprojekt Brno Aleš Trnečka.

Stavba je na začátku příprav. Sdružení vedené Dopravoprojektem Brno má na přípravu zadávací dokumentace 16 měsíců. Do konce roku 2023 by mohl být vypsaný tendr na zhotovitele stavby a stavební povolení. Úsek mezi Opatovcem a Starým Městem by mohl být hotový v roce 2028.

V Pardubickém kraji má vzniknout šest úseků dálnice D35, trasa z Opatovic nad Labem do Časů je otevřená od konce roku 2021. Po dokončení by se měla dálnice D35 spolu s dálnicí D11 stát alternativní trasou k přetížené dálnici D1.

Práce pokračují i v okolních regionech. Za šest let by se motoristé mohli po D35 dostat bez přerušení z Hradce Králové až ke Starému Městu na Šumpersku, pokud nebudou mít přípravy zpoždění.