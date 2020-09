Do domova pro seniory v Humpolci přijela pomáhat armáda

Humpolec (Pelhřimovsko) - Do domova pro seniory v Humpolci na Pelhřimovsku dnes přijelo 15 vojáků. Budou asistovat při péči o klienty domova, ve kterém se rozšířila koronavirová nákaza. V zařízení, ve kterém onemocnělo 23 klientů jednoho z oddělení a 19 pracovníků, by podle předběžné dohody měli být do 23. září. Podle ředitele domova Petra Vaňka by se bez pomoci armády zřejmě neobešel, na zasaženém oddělení má jen šest zaměstnanců.

Vojáci z 42. mechanizovaného praporu Tábor a z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec budou v domově zajišťovat pomocné práce. "Ovšem v této těžké epidemiologické situaci jsou nutné pro zajištění chodu domova," zdůraznil Vaněk.

Vojáci přijeli se základní ochranným vybavením pro svoji ochranu včetně štítů. Před nástupem museli být testováni na covid-19.

Vyslaní mohli být na základně usnesení vlády z poloviny dubna, která v souvislosti s koronavirem povolila použití armády k záchranným pracím. Na Vysočině už v první polovině srpna armáda pomáhala v soukromém Alzheimercentru Jihlava. Součástí vojenského týmu v Humpolci je i svobodník Richard Jenka, který má za sebou zkušenost z Jihlavy. "Pomáhali jsme tam s přenosem materiálu, pomáhali jsme krmit klienty, případně jsme pomáhali sestřičkám převlékat postele," řekl Jenka. V Humpolci by měli pracovat na základě pokynů vrchní sestry a ředitele.

Humpolecký domov důchodců zřizuje Kraj Vysočina, o pomoc armády požádal v pondělí. Domov se také snaží najít na výpomoc brigádníky. Podle Vaňka je odrazují přísné podmínky, které musejí pracovníci domova udržovat i mimo něj. "Kdo přijde do styku s covid pozitivním, musí dodržovat karanténu, ale do práce může. U nás v sociálních službách je to jenom o tom - do práce, z práce," řekl Vaněk. Domov si proto zatím jen vytváří databází brigádníků. Dostal také nabídku z krajského domova pro seniory v obci Břevnice na Havlíčkobrodsku, v případě potřeby by mohl uvolnit čtyři pracovníky. Podle Vaňka je to dobré řešení, pracovníky by nebylo nutné školit. Břevnický domov pro seniory se s koronavirem potýkal na konci března.

Humpolecký domov má dvě samostatné budovy. Koronavirus se rozšířil v objektu v Lužické ulici nejprve jen v jednom ze dvou oddělení s 39 klienty. Pět jeho klientů je nyní v nemocnici, jedna klientka zemřela. Druhé oddělení s 35 klienty budou hygienici teprve testovat. Zatím tam onemocněla jedna jeho pracovnice.