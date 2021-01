Do dneška se k očkování zaregistrovalo 155.389 lidí nad 80 let

Praha - Na očkování proti covidu-19 se za tři dny od jeho spuštění v pátek zaregistrovalo v centrálním rezervačním systému 155.389 lidí starších 80 let. Z toho 45.655 seniorů si do dneška i rezervovalo termín k očkování. ČTK to sdělil vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Registrace do centrálního systému byla spuštěna v pátek v 08:00. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000.

Začátek očkování proti koronaviru lidí nad 80 let v pátek doprovázely technické problémy, v sobotu očkování v některých nemocnicích zpomalily dočasně nedostupné údaje o rezervacích. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se mohou lidé starší 80 let k očkování přihlásit kdykoliv, třeba i za týden. "Systém je nastavený tak, že vždy budou mít přednost před ostatními. Vakcíny, které budou nyní přicházet, jsou určené především pro ně," uvedl v pátek na twitteru ministerstva zdravotnictví.

Vedle toho pokračuje očkování zdravotníků a zaměstnanců a klientů domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem určených pro pacienty s demencí.

Proti koronaviru bylo v Česku do sobotního odpoledne očkováno podle premiéra Andreje Babiše (ANO) 105.167 lidí. Při očkování proti koronaviru zatím ze všech zemí postupuje nejrychleji Izrael, který naočkoval více než 25 procent obyvatel. V zemích Evropské unie je na tom nejlépe Dánsko, které dosud naočkovalo přes 2,5 procenta populace, následuje malá Malta a Slovinsko.