Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, 18. března 2019 v Hradci Králové. Jakub Orsava (uprostřed) z Brna střílí gól. Vlevo je Maris Bičevskis, vpravo brankář Brandon Maxwell z Hradce Králové. ČTK/Taneček David

Praha - Hokejisté mistrovské Komety Brno a Plzně vstoupili úspěšně do čtvrtfinále Generali play off Tipsport extraligy. Kometa, která útočí na třetí titul v řadě, vyhrála na ledě Hradce Králové 3:1 a Plzeň doma rozdrtila Olomouc 8:1. Série na čtyři vítězné zápasy budou pokračovat v úterý, v Plzni začne duel v 17:00 a v Hradci Králové o dvě hodiny později.

Hrdinou Komety byl útočník Jakub Orsava, který se blýskl hattrickem. Na všechny branky mu přihrál Jan Hruška. Úřadující mistr porazil Mountfield poprvé v sezoně a ukončil sérii sedmi porážek ve vzájemných soubojích.

"Góly jsou taková třešnička, hlavní je výhra, kterou si zasloužil celý tým. Všichni makali, zvlášť Čilo v bráně," řekl Orsava a ocenil výborný výkon brankáře Marka Čiliaka, který si připsal 41 úspěšných zákroků.

Plzeň si zastřílela proti Olomouci, s kterou v základní části prohrála tři ze čtyř utkání. Čtyřmi body za dvě branky a dvě asistence zazářil útočník Vojtěch Němec, který se vrátil do sestavy poprvé od 24. února po zranění v duelu právě proti Hanákům. Utrpěl tehdy otřes mozku po souboji s Janem Švrčkem u mantinelu.

"Neberu to jako satisfakci. Ten souboj, který se stal před nějakými třemi nedělemi, byl takový nešťastný. Žádný úmysl v tom nebyl. Co se stalo, byla trošku náhoda. Možná i to, že já jsem neustál souboj, takže moje hloupost," řekl novinářům Němec.

"Prostě se ten souboj stal, on ho vyhrál a já jsem dopadl, jak jsem dopadl. Tím bych to uzavřel. Nevracím se k tomu. Jsem rád, že jsme vyhráli. Kdybychom hráli čtvrtfinále proti komukoliv jinému a vyhráli jsme, tak já budu stejně spokojený jako dneska," doplnil třiatřicetiletý kanonýr Indiánů.

Čtvrtfinále play off extraligy - 1. zápasy:

--------

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. R. Pavlík (Cingel, Linhart) - 13. Orsava (J. Hruška, M. Erat), 19. Orsava (Baranka, J. Hruška), 46. Orsava (J. Hruška, Mueller). Rozhodčí: Šír, Kika - Bryška, Gebauer. Vyloučení: 3:4, navíc Gulaši (Brno) 10 min. Využití: 0:2. Diváci: 6588. Stav série: 0:1.

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 8:1 (1:0, 2:1, 5:0)

Branky a nahrávky: 11. Gulaš (V. Nedorost, Eberle), 26. Jan Kovář (Čerešňák), 36. V. Němec (Kracík), 41. V. Nedorost (Čerešňák, Jan Kovář), 46. V. Nedorost (Gulaš, Eberle), 51. Stach (V. Němec, N. Jones), 53. V. Němec (Kracík, Indrák), 58. Indrák (V. Němec) - 30. Jergl (Škůrek, Strapáč). Rozhodčí: Jeřábek, Pavlovič - Jindra, Zíka. Vyloučení: 8:11, navíc Allen - J. Káňa II oba 10 min. Využití: 3:1. Diváci: 6828: Stav série: 1:0.

Další program:

--------

Úterý 19. března - 2. zápasy:

17:00 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc (ČT Sport),

19:00 Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno (O2 TV Sport).

Středa 20. března - 1. zápasy:

17:00 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera (4:2, 3:0, 2:3, 4:3; ČT Sport).

19:00 Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav (8:3, 2:5, 4:1, 4:1; O2 TV Sport).

Čtvrtek 21. března - 2. zápasy:

17:00 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera (O2 TV Sport),

19:00 Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav (ČT Sport).