Do ČR se vracejí zahraniční filmaři, ty americké zve i ministr

Praha - Do Česka se ve velké míře vracejí zahraniční filmové štáby. Ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková ČTK řekla, že vedle filmařů, kteří již v ČR natáčeli a museli práce přerušit kvůli koronaviru, přijíždějí i štáby, které dříve měli zájem o jiné země. Fond spolu s Českou filmovou komisí a ministerstvem kultury oslovil v minulých dnech i americká studia v reakci na rozhodnutí Evropské unie nepovolovat dále vstup do EU lidem z USA a některých jiných států. "Ubezpečili jsme je, že opatření se stále vztahuje na turistiku, nikoli na ekonomickou činnost," uvedla Bezděk Fraňková.

EU uzavřela své vnější hranice v březnu, kdy se v unijních zemích začala rychle šířit koronavirová nákaza. V té době také začaly kontroly na vnitřních hranicích mezi unijními státy. Zatímco tyto kontroly již členské země většinou v červnu zrušily, nyní řeší, jak naložit s doporučením od Evropské komise, aby od tohoto týdne začaly postupně povolovat vstup i lidem z mimounijních zemí. Podle Bruselu by země měly být rozděleny do skupin a jejich obyvatelé vpouštěni do EU ve fázích odstupňovaných například po dvou týdnech.

Ředitelka fondu kinematografie uvedla, že v plném proudu již je natáčení reklam, které je rychlejší a pružnější. Aktuálně v Česku pracují filmaři z Dánska, Německa či Nizozemska, zatím se především provádějí přípravy na samotné natáčení. Pomoci přilákat také filmaře z USA mají dokumenty, které pro filmaře vybavuje fond a ministerstvo kultury a které jim zaručují bezpečný příjezd do ČR. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) pro filmaře podepsal potvrzení, že jejich ekonomické aktivity v zemi jsou v zájmu českého státu, uvedla Bezděk Fraňková.

Fond kinematografie se v době, kdy počínající koronavirová pandemie natáčení zahraničních štábů v ČR zastavila, připravoval na dobu po ní. "Jako první jsme měli manuál pro natáčení obsahující podmínky jako testy, nošení roušek či štítů," uvedla ředitelka. Zahraniční štáby také v Praze podobně jako v Budapešti či Bukurešti hledají bezpečnější místo na práci z hlediska pandemie než jsou USA či některé jiné evropské státy. Česko je považováno mezinárodně za zemi, která se s pandemií dokázala dobře vyrovnat.

Díky filmovým pobídkám se v tuzemsku loni natočilo téměř 80 filmů a seriálů. Velkou část tvořily seriály převážně natáčené pro on-line platformy jako Netflix nebo Amazon. Filmové pobídky přinesly loni do Česka téměř devět miliard korun, dosud nejvíce. Letošní bilanci zatím ředitelka nechtěla odhadovat.