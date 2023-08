Do ČR postupují z Bavorska velmi silné bouřky, zasáhnou většinu území

Praha - Do Česka z Bavorska postupují velmi silné bouřky, do oblasti Šumavy by měly dorazit mezi 19:00 a 20:00, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku. Postupovat pak budou dále, večer a v noci hrozí vyjma severozápadu postupně na celém území. Doprovázet je bude přívalový déšť, nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu a kroupy nad tři centimetry. Kvůli srážkám hrozí lokální přívalové povodně. Hladiny mohou výrazněji stoupat hlavně v noci na neděli, a to zejména v pásu táhnoucím se z jižních Čech přes Českomoravskou vrchovinu po severní horské oblasti, vyplývá z výstrahy ČHMÚ.

"Vše se vyvíjí podle našeho odhadu a potenciál velmi nebezpečných bouří je dnes večer a v noci opravdu velmi vysoký. V Bavorsku se nachází již velmi silné supercely postupující k našemu území. Na hranice, cca. do oblasti jižních Čech/Pošumaví by měly dorazit cca kolem 19:00/20:00 a postupovat dále, patrně již v podobě kompaktnějšího systému na severovýchod," uvedli meteorologové. "Potenciál všech nebezpečných jevů, od velkých krup, přes intenzivní srážky až po nárazy větru - ty zejména pak v případě, že se systém zformuje do bow echa v pozdějších hodinách - je velmi vysoký," upozornili.

Ve většině zasažených regionů očekávají výskyt velmi silných bouřek doprovázených přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, v opakovaných bouřkách i přes 70 milimetrů, kroupami i přes tři centimetry a nárazy větru kolem 90 km/h.

Po vydatnějších srážkách budou stoupat hladiny řek, v zasažené oblasti v pásu táhnoucím se z jižních Čech přes Českomoravskou vrchovinu po severní horské oblasti by mohly překročit první stupeň povodňové aktivity a na menších tocích především v Jeseníkách ojediněle i druhý stupeň povodňové aktivity.

Dopoledne postupovaly bouřky přes východní polovinu Moravy a Slezska. Hasiči na mnoha místech odstraňovali popadané stromy a silné větve ze silnic a chodníků. V některých případech se jednalo o uvolnění odtoku pro vodu a čerpání vody ze sklepů.