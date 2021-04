Do ČR bylo dodáno 2,7 mil. dávek vakcíny, většina Pfizer/BioNTech

Praha - Do České republiky bylo do pátku dodáno téměř 2,7 milionu dávek očkovacích látek proti covidu-19. Více než dva miliony z nich dodala firma Pfizer/BioNTech, asi 311.000 společnost Moderna a 352.400 AstraZeneca. Vyplývá to z materiálu pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici. Podle vládou schválené očkovací strategie mělo být do konce dubna dodáno 3,37 milionu dávek, v dubnu 1,46 milionu.

Použito bylo podle dat o očkování do neděle 2,47 milionu dávek, téměř 77 procent z nich vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech. Alespoň jednou dávkou bylo očkováno 1,6 milionu lidí a dokončené očkování dvěma dávkami vakcíny má 862.000 lidí. Průměrně bylo v březnu podáváno zhruba 34.000 dávek denně, v dubnu přes 42.000 denně.

"Pro hladký průběh očkování proti covid-19 se ukázala jako nejzásadnější plynulost dodávek a distribuce očkovacích látek v rámci ČR," píše se v materiálu pro vládu. Právě distribuci plánuje ministerstvo zdravotnictví dál upravovat. Zvažuje se změna zejména u Pfizer/BioNTech, které dosud dodává přímo výrobce jen na 31 míst, a AstraZeneca k praktickým lékařům, kde dosud byla podmíněna objednáním dopředu stovky dávek.

Ministerstvo spolu se zdravotními pojišťovnami proto s výrobcem Pfizer/BioNTech jedná o tom, že by rozvoz vakcíny převzala distribuční firma. "Vyjednávání jsou však komplikována s ohledem na podmínky výrobce pro nakládání s citlivými informacemi, podmínky kladené na distributora a fakt, že zdravotní pojišťovny musí přizpůsobit formu veřejné zakázky aktuální situaci," dodalo ministerstvo.

V souvislosti s dodávkami od firmy AstraZeneca ministerstvo upozornilo na to, že výrobce i neohlášeně mění počty dodaných dávek, nedostatky na straně distributora a velký počet praktických lékařů, kterým má být vakcína dovážena. Část problémů by měl vyřešit nový online objednávkový systém pro praktické lékaře.

Ministerstvo také nepředpokládá, že by se ve druhém čtvrtletí tohoto roku zvýšil počet výrobců schválených v EU, kteří by vakcínu mohli dodávat. "Velmi pravděpodobně nebude dodávána očkovací látka CureVac ani Novavax. Očkovací látka Sanofi pak nejspíše vůbec nebude v dohledné době vyráběna," napsali.

"Skladovací kapacity a výkonnost očkovacích míst se jeví jako zcela bezproblémová a dochází k jejich průběžnému navyšování tak, že procento vyočkovaných dávek se pohybuje zásadně nad 90 procent všech očkovacích látek dostupných v ČR," uvedlo v materiálu ministerstvo. Deset procent dávek zůstává jako pohotovostní zásoba pro případ, že by v některém regionu byla horší epidemická situace nebo chyběly vakcíny pro druhé dávky.

Za nejvhodnější klíč pro rozdělování dávek mezi kraje se podle ministerstva ukázalo dělení podle poměru občanů starších 65 let vůči celkovému počtu těchto občanů v ČR. Do budoucna bude podle materiálu třeba zohlednit i další proměnné, například postup očkování v jednotlivých krajích, aktuální epidemickou situaci nebo připravenost krajů k očkování.

Očkování proti covidu-19 v ČR:

Průměrná rychlost očkování (vč. víkendů) Průměrná rychlost očkování (bez víkendů) Celkem podáno dávek leden (+ prosinec) 7743 9824 276.763 únor 13.728 17.980 384.388 březen 33.913 41.187 1,051.300 duben (do 15.4., včetně Velikonoc) 42.460 59.267 636.907

zdroj: materiál pro jednání vlády

