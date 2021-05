Do ČR bude z některých zemí 22 dní po první dávce turistika bez omezení

Praha - Ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska a Slovinska a ze států s nízkým rizikem nákazy koronavirem bude možné přicestovat bez omezení 22 dní po první dávce vakcíny proti covidu-19, v případě jednodávkové vakcíny je to 14 dní. Na dotaz ČTK to uvedlo ministerstvo zahraničí. Pravidla cestování očkovaných Čechů do zahraničí se liší podle jednotlivých států.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po dnešním jednání vlády uvedl, že do ČR bude možné ze šesti zmíněných zemí a z Chorvatska cestovat bez omezení po první dávce očkování. Časový odstup od ní však nezmínil. Certifikáty o očkování turistů z těchto sedmi zemí budou uznávány i například pro vstup do služeb, které budou v Česku otevřené, dodal Vojtěch.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) na twitteru posléze uvedl, že očkovaní lidé z Izraele, Austrálie, Thajska, Nového Zélandu, Singapuru a Jižní Koreje budou moci od úterý do ČR také za turistikou a využívat i hotely a restaurace. Země patří k územím s nízkým rizikem nákazy na takzvané mapě cestovatele, kterou se řídí podmínky pro příjezd do ČR. Její aktualizaci by ministerstvo zdravotnictví mělo vydat dnes.

Pravidla cestování očkovaných Čechů do zahraničí se liší podle jednotlivých států. "Například vstup do Maďarska je možný ihned po první dávce, Německo ale vyžaduje potvrzení o úplném očkování, od kterého uběhlo minimálně 14 dní," uvedlo ministerstvo zahraničí.

Jednání podle něj nejsou u konce. Kulhánek dnes oznámil, že by brzy mělo být možné cestovat volně do Chorvatska po první dávce vakcíny. Detaily chce dojednat na víkendové návštěvě země.

"To, co je důležité, je reciprocita v certifikátech. To znamená, že pokud tady člověk bude oočkován, dostane certifikát, tak tyto země budou certifikát uznávat. Ale záleží na konkrétní zemi, jak má nastaveno dané očkovací schéma," řekl dnes novinářům ve Sněmovně Vojtěch.

Potvrzení o prodělaném očkování získají lidé v papírové podobě v očkovacím centru, dosud byla ale vydávána většinou až po druhé dávce. Elektronicky je možné ho stáhnout z webových stránek Ústavu zdravonických informací a statistiky. Pro ověření je třeba použít kombinaci čísla občanského průkazu a rodného čísla nebo elektronickou identitu včetně bankovní.

Od 1. června byl měl web umožnit získat i potvrzení o testu nebo prodělané nemoci v posledním půl roce, což jsou další dvě možnosti, jak prokázat bezinfekčnost. Legislativní ukotvení certifikátu minulý týden projednávala Sněmovna. Schválit ho v legislativní nouzi ale poslanci odmítli. Vojtěch v pondělí předloží nový návrh, který mimo jiné nebude využívat tolik osobních údajů.