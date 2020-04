Do chytré karantény se zapojí nejprve ČS, KB, ČSOB a Moneta

Praha - V první vlně se do projektu takzvané chytré karantény tento týden zapojí Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB a Moneta, které budou poskytovat údaje pro vytváření vzpomínkových map. ČTK to dnes sdělila Česká bankovní asociace. Podle informací ČTK dnes od nich zatím data ministerstvo zdravotnictví ani hygienické stanice nepožadovaly. Od bank budou chtít údaje na základě předem poskytnutého souhlasu lidí nakažených koronavirem.

Systém chytré karantény, kterou stát spustí do plného provozu 1. května, má u každého nakaženého vytvořit stopu, kde se pohyboval posledních pět dní a kdy se případně potkal s někým na delší dobu než 15 minut. Pokud bude nakažený souhlasit, mobilní operátor sdělí hygienické stanici potřebná data o pohybu, uvolněna budou i data o platbě kartou. Krajská hygienická stanice tak vytvoří tzv. vzpomínkovou mapu míst, na kterých se nakažený pohyboval.

"Česká spořitelna je plně připravena zapojit se do projektu chytrá karanténa a na základě výslovného souhlasu klientů poskytnout data hygienické stanici. ČS dosud neobdržela od ministerstva zdravotnictví ani od hygienické stanice žádost o poskytnutí dat konkrétního klienta," řekl ČTK mluvčí spořitelny Filip Hrubý. Podobně se vyjádřily i ostatní banky.

Banky se budou zapojovat ve třech vlnách. Do první jsou zařazeny ty z nich, které se účastnily ladění parametrů a postupů v pilotní fázi projektu. Konkrétně jsou to Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB a Moneta Money Bank. Zhruba po dvou týdnech se k nim přidají i některé další středně velké či menší banky, které se účastnily debat s regulátory, mobilními operátory a ministerstvem zdravotnictví. Po měsíci se přidají i ostatní banky, které v dostatečně velkém rozsahu provozují retailové platební karty na českém trhu.

Lokalizační údaje, které budou poskytovány, banky získávají z karetních transakcí. Ministerstvu zdravotnictví budou předávány pouze lokalizační údaje, tedy kde klient banky v danou dobu byl, kde použil kartu či případně chytrý mobilní telefon či hodinky, kde má kartu nahranou. Banky nebudou poskytovat údaje o výši platby ani údaje o předmětu platby.

Proces bude fungovat tak, že vzpomínkové call centrum ministerstva publikuje každou půlhodinu seznam identifikátorů (hashů) nových nakažených, kteří dali souhlas k využití bankovních dat, na zabezpečené úložiště. Každé bance je vyhrazeno samostatné úložiště. Banky si seznam stahují, párují na svoje databáze, vytvářejí požadovanou odpověď. V době 30 minut každá banka nahrává odpověď zpátky na zabezpečené úložiště pro danou banku. S daty pak už pracuje ministerstvo. Soubory s žádostí i soubory s odpovědí se přepisují, takže jejich maximální životnost je půl hodiny.

Cílem chytré karantény je v co nejkratším čase zabránit šíření epidemie covid-19 v ČR a uvolňovat plošná opatření, aby se lidé co nejdříve mohli vrátit k normálním životům. Chytrá karanténa také pomůže krajským hygienickým stanicím zrychlit a zpřesnit jejich postupy. Díky využití digitálních technologií bude jednodušší a přesnější identifikovat lidi, kteří přišli s koronavirem do kontaktu.