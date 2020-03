Do českobudějovického babyboxu někdo odložil holčičku

České Budějovice - Do českobudějovického babyboxu dnes nad ránem někdo odložil novorozenou holčičku. Dostala jméno Viola. Jedná se o druhou holčičku odloženou v této schránce v Českých Budějovicích a celkově letos pátou v republice. ČTK to sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.

Holčičku někdo odložil před 6:00. " Na obrázku je vidět děťátko v bílé čepičce a v bílých dupačkách s růžovým okrajem, zabalené v modré dece. Vypadá to, že má na nose malou roušku," uvedl Hess. Holčičku si přebrala do péče českobudějovická nemocnice. Jedná se o druhé dítě v českobudějovickém babyboxu v krátké době. V prosinci do této schránky někdo odložil chlapečka.

Babyboxy, do nichž lidé v ČR zatím odložili 204 dětí, mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když do něj někdo vloží dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají ale i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.