Do Česká má dnes poprvé dorazit vakcína od Moderny

Praha - Do Česka má dnes poprvé dorazit vakcína proti covidu-19 od firmy Moderna, podle ministerstva zdravotnictví jí bude 8000 dávek. Směřovat by měly podle premiéra Andreje Babiše (ANO) do Moravskoslezského kraje. V neděli předseda vlády avizoval, že firma dodá vakcínu už v pondělí v počtu 20.000 dávek. Termín se ale za poslední týden posouval několikrát, původně se ve vakcinační strategii počítalo s 22. lednem.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) v pondělí novinářům řekl, že v kraji očekává vakcínu ve středu. "Pokud vše dobře dopadne, tak bychom začali očkovat už od čtvrtka," řekl hejtman.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Evropská komise druhou očkovací látku proti covidu-19 schválily 6. ledna. Jedna lahvička očkovací látky proti covidu-19 od firmy Moderna obsahuje deset dávek vakcíny. Skladuje se v mrazu od minus 15 do minus 25 stupňů Celsia. Dočasně má stejně jako látka od firem Pfizer a BioNTech pro EU nesprávné americké označení, dostala ale výjimku. Vyplývá to z informací, které o vakcíně zveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Podle dalších zveřejněných dat o vakcíně se bude aplikovat lidem starším 18 let, potřeba jsou dvě dávky s odstupem 28 dní. Očkuje se stejně jako Pfizer/BioNTech do paže.