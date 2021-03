Do Česka dorazil druhý milion testů určených pro školy

Praha - Do Česka dorazil druhý milion testů na covid-19 určených pro školy. Hasiči je převezou z letiště v pražské Ruzyni do skladu ve Svojšicích, s distribucí se počítá, až bude návrat dětí do škol aktuální. Nyní se kvůli opatřením proti šíření epidemie žáci a studenti učí z domu. O dnešním převozu testů informovala ČTK tisková mluvčí hasičů Jana Urbancová.

Společnost Tardigrad International Consulting má podle zakázky ministerstva vnitra dodat 3,6 milionu testů, první dodávku letadlo z Číny přivezlo 27. února. Poslední zásilka testů bude odbavena v pondělí 15. března. Jde o čínské antigenní testy od společnosti Lepu, u kterých se pro testování odebírají vzorky z kraje nosu. Podle dřívějších informací je cena za test včetně dopravy 65 Kč, hodnota zakázky tak vychází na 237,5 milionu korun.

Protože děti do škol k začátku března nenastoupily, část první dodávky má sloužit k povinnému testování zaměstnanců ve státní správě. Vláda v pondělí rozhodla, že další zásoby antigenních testů pro veřejný sektor a školy udělá Správa státních hmotných rezerv, má shromáždit 7,65 milionu testovacích sad. Celkem by tak mělo být připraveno deset milionů testů.

Povinné testování začalo minulou středu ve velkých podnicích nad 250 zaměstnanců. Minulý pátek měly začít s testováním i společnosti s 50 až 249 zaměstnanci a dokončit ho musí 15. března. Povinné testování se netýká lidí pracujících z domova a těch, kteří v posledních třech měsících prodělali nemoc covid-19. Nemusí se mu podrobit ani lidé, kteří mají potvrzení o očkování.

Na chybějící strategii návratu dětí do škol poukazuje opozice. "Kromě očkování učitelů je zcela zásadní logistická připravenost škol na testování žáků. Vyzýváme vládu, aby bezodkladně zajistila bezpečné a šetrné testy do všech škol a to v množství až do konce tohoto školního roku. Současně s tím musí ministr zdravotnictví poskytnout školám metodiku jejich správného používání," uvedl dnes v prohlášení lidovecký poslanec Marek Výborný.