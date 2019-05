Do Česka dnes zřejmě znovu přiteče ropa z Ruska

Praha - Po zhruba měsíci dnes odpoledne zřejmě do Česka opět přiteče ruská ropa z ropovodu Družba. ČTK to v pátek řekla mluvčí státního provozovatele ropovodů Mero Radomíra Doležalová. Koncem dubna byl odběr ropy z Družby v Česku i dalších zemích zastaven kvůli znečištění. V ropě byla objevena nadměrná hladina organického chloridu, který by mohl při zpracování takto kontaminované ropy poškodit zařízení rafinerií.

Rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově musí kvůli zastavení dodávek z Ruska čerpat od 1. května ropu ze státních rezerv. Stát Unipetrolu poskytl dvě zápůjčky ropy - obě v množství více než 100.000 tun, a třetí zápůjčka se již podle předsedy Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavla Švagra nechystá. Roční kapacita litvínovské rafinerie je téměř šest milionů tun ropy. Ze státních zásob po zmíněných dvou zápůjčkách zůstávají zhruba dvě třetiny.

Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Česka, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem, která může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod kvůli kontaminaci dovoz ruské ropy zastavily. Předseda SSHR Švagr oznámil zastavení dodávek do Česka 27. dubna. Ropovod Družba vede jednou větví do Polska a Německa a druhou přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Na Družbu je před Běloruskem napojen i ropovod BPS-2, kterým se ropa dostává do přístavu Usť-Luga na pobřeží Baltského moře.