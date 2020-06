Do Brna se vrátila renovovaná historická loď z roku 1955

Autojeřáby 2. června 2020 v přístavišti Bystrc u Brněnské přehrady uložily na pojízdnou rampu zrenovovanou loď z roku 1955. V loděnici dodělají detaily, usadí kormidelnu a zábradlí na horní palubu a oživí elektroinstalaci. Na hladinu přehrady by se loď měla vrátit v létě.

Autojeřáby 2. června 2020 v přístavišti Bystrc u Brněnské přehrady uložily na pojízdnou rampu zrenovovanou loď z roku 1955. V loděnici dodělají detaily, usadí kormidelnu a zábradlí na horní palubu a oživí elektroinstalaci. Na hladinu přehrady by se loď měla vrátit v létě. ČTK/Šálek Václav

Brno - Do Brna se dnes brzy ráno vrátila po roce a čtvrt historická loď z roku 1955. V loděnici v Hlavečníku na Pardubicku se podrobila důkladné renovaci i za dohledu památkářů. Dopravní podnik zaplatil 15 milionů korun. Během června se ještě v Brně musí dodělat detaily, usadit kormidelna a zábradlí na horní palubu a oživit elektroinstalace. Na vodu by se měla loď ke zkouškám dostat na přelomu června a července, řekl dnes novinářům generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Zatím není jasné, jak se bude loď jmenovat. Měla se vrátit podle vedení dopravního podniku k původnímu názvu Moskva, což se nelíbilo náměstkovi primátorky Petru Hladíkovi (KDU-ČSL) a některým dalším politikům. Proto se uskutečnila tříměsíční anketa, která skončila v neděli, a ve středu by vedení města mělo představit výsledky. Kromě Moskvy byla ve hře ještě Morava a Bratislava.

"Napjatí už nejsme. I v minulosti se lodě tendenčně přejmenovávaly. Říkáme, že název ani nepotřebuje, má číslo. Ale z hlediska symboliky název potřebuje, reflektuje nějaký proces. Jsme rádi, že se uskutečnila veřejná anketa a budeme čekat, jaký přijde z města pokyn," řekl Havránek. Loď se po roce 1989 jmenovala ještě Dallas, ale toto jméno nese nyní jedna ze současných pěti moderních lodí.

Dopravní podnik plánuje slavnostní uvedení do provozu v první polovině července. "Když jsme nemohli slavnostně zahájit sezonu kvůli pandemii, tak se to nabízí. Zatím ji nechystáme do pravidelného provozu, spíš bude plout při mimořádných událostech či jako posilový spoj," řekl Havránek. Loď může svézt zhruba 150 až 160 lidí, méně než v minulosti. "Míst k sezení na horní palubě bude stejně jako dřív, ale přepočty lidí na metr čtvereční jsou v současnosti jiné než v minulosti, proto se kapacita sníží," řekl vedoucí lodní dopravy Martin Ecler.

Loď vypadá na první pohled stejně, jako když ji zaměstnanci dopravního podniku před 65 lety vyrobili. Zůstal v ní i původní elektromotor z tramvaje. Některé konstrukční prvky má však moderní, aby bylo možné ji vůbec provozovat podle současných předpisů.