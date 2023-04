Do basketbalové Síně slávy vstoupí Nowitzki, Parker, Gasol, Wade či Popovich

Houston (USA) - Do basketbalové Síně slávy letos vstoupí jedni z nejlepších zahraničních hráčů v historii NBA Dirk Nowitzki, Tony Parker a Pau Gasol. Spolu s hvězdnými Evropany padla volba i na další bývalou superstar zámořské ligy Dwyanea Wadea, pocty se dočkal i legendární trenér Gregg Popovich či jeho někdejší asistentka a bývalá hvězda WNBA Becky Hammonová.

Představitelé Naismithovy basketbalové Síně slávy dnes při příležitosti Final Four univerzitního šampionátu v Houstonu oznámili, že novými členy budou také další trenéři Jimmy Valvano, Gene Keady, Gary Blair, David Hixon a Gene Bess, jejichž kariéry byly spjaté zejména s univerzitním basketbalem. A slavnostně uveden do Síně slávy bude 12. srpna v sídle Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ve Springfieldu také stříbrný olympijský tým USA z roku 1976, který tehdy v Montrealu při premiéře ženského basketbalu pod pěti kruhy vybojoval stříbrné medaile.

Němec Nowitzki se zúčastnil čtrnácti Utkání hvězd NBA. V roce 2007 byl vyhlášen nejlepším hráčem ligy a v roce 2011 dovedl Dallas k titulu. Španěl Gasol je šestinásobným účastníkem Utkání hvězd, dvojnásobným šampionem s Los Angeles Lakers z let 2009 a 2010 a nováčkem roku 2002. Parker, belgický rodák reprezentující Francii, získal šest nominací do Utkání hvězd, čtyři tituly se San Antoniem (2003, 2005, 2007 a 2014) a byl nejlepším hráčem finále 2007. Američan Wade má na kontě 13 Utkání hvězd, tři tituly s Miami (2006, 2012 a 2013) a ocenění MVP za finále 2006.

Čtyřiasedmdesátiletý Popovich se loni v březnu stal nejúspěšnějším koučem NBA podle počtu vyhraných zápasů. San Antonio, ve kterém je od roku 1996 dosud hlavním koučem, dovedl k pěti titulům (1999, 2003, 2005, 2007 a 2014) a americkou reprezentaci k olympijskému zlatu v Tokiu 2021. Uvedením Popoviche a Parkera bude v Síni slávy kompletní čtyřka hlavních postav úspěšné dynastie Spurs - Tim Duncan už se dočkal v roce 2020 a Manu Ginobili vloni.

Hammonová, současná trenérka šampionek WNBA z Las Vegas, bude uvedena do Síně slávy za svoji hráčskou kariéru, v níž se stala šestinásobnou účastnicí Utkání hvězd WNBA, ale i bronzovou olympijskou medailistkou z Pekingu 2012 v barvách ruského týmu. Jako Popovichova asistentka v San Antoniu v letech 2014-21 se stala první ženskou trenérkou na plný úvazek v jedné ze čtyř hlavních severoamerických profesionálních lig (NBA, NHL, NFL a MLB).