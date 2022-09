Do babyboxu v Hradci Králové někdo odložil pětidenního chlapce s doklady

Hradec Králové - Do babyboxu v Hradci Králové dnes v poledne někdo odložil pětidenního chlapce Petra. U zdravého novorozence byly i jeho doklady, což zkomplikuje budoucí adopci. ČTK to oznámil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Petr je jedenáctým letošním dítětem odloženým do některé ze schránek v Česku a 242. dítětem za dobu existence babyboxů.

Odložený chlapec byl podle zdravotníků v pořádku. Zabalený byl v šedé dece a na hlavě měl modrou čepičku, uvedl Hess. Babybox je v Hradci Králové v budově Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, jejíž pracovníci chlapce našli. I s Petrem byly v hradeckém babyboxu dosud odloženy čtyři děti.

Z celkového počtu dětí v českých babyboxech bylo 132 dívek a 110 chlapců. V Česku je nyní 83 babyboxů. První byl instalován v roce 2005. "Pátého prosince se chystáme prezentovat babybox v Tachově, posledním okresním městě v republice dosud bez babyboxu," uvedl Hess.

Babyboxy mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když do něj někdo vloží dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení. Schránky jsou umístěné tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí.

Babyboxy mají i své kritiky, kteří tvrdí, že odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.