Do ankety Zlatý Ámos nominovali žáci 83 pedagogů, nejvíc z Prahy

Praha - Do ankety o nejoblíbenějšího učitele v Česku Zlatý Ámos nominovali žáci v aktuálním 28. ročníku soutěže 83 pedagogů. Je to o devět přihlášek méně než v loňském rekordním ročníku. Na části přihlášek ale ještě chybí podpisy vyučujících. Mohou se doplnit do konce ledna. Nejvíce přihlášek přišlo z pražských škol, dvě třetiny nominovaných je ze základních škol a víc než polovinu tvoří ženy. Kandidáti se v únoru utkají v regionálních kolech, semifinále a finále se jako tradičně plánují na březen. Vyplývá to z informací na webech ministerstva školství a ankety Zlatý Ámos.

Podle úřadu našli žáci své oblíbené kantory letos ve všech krajích. Z celkem 83 nominovaných jich podle organizátorů osm s přihláškou nesouhlasilo. Téměř polovina přihlášek je pak podle ředitele ankety Ladislava Hrzala v současné chvíli zatím nekompletní. "Většinou chybí podpisy osob, které s nominací souhlasí. Přihlášky je nutné doplnit do konce ledna," dodal.

Už poněkolikáté v počtu nominovaných zvítězila Praha, letos z ní přišlo celkem 19 přihlášek. Deset přihlášených má Jihomoravský kraj, na třetím místě s osmi nominovanými jsou kraje Moravskoslezský a Pardubický. Nejvíc přihlášek dorazilo ze základních škol, a to 57. Z celkového počtu je 46 učitelek, zbytek nominací získali jejich mužští kolegové.

V únoru se budou jako tradičně konat regionální kola soutěže. Jakým způsobem - zda normálně jako v minulosti, nebo kvůli epidemii covidu-19 pouze on-line - o tom se podle organizátorů ještě bude rozhodovat. "Pokud epidemiologická situace dovolí, rádi bychom jako obvykle uspořádali v jednotlivých regionech osobní setkání pedagogů, jejich žáků a porotců," řekl Hrzal. "Jestliže se to nepodaří, budeme samozřejmě hledat další řešení," dodal.

Loni se kvůli opatřením proti koronaviru konala soutěž bez veřejného finále. Pořadatelé ankety vybrali vítěze z šesti finalistů na základě hlasování semifinalistů z různých regionů. Vyhrál učitel češtiny a základů společenských věd Tomáš Míka z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře. V hlasování na internetu zvítězil učitel dějepisu a zeměpisu Vladimír Švarc ze ZŠ v Rajnochovicích na Kroměřížsku, a stal se tak Ámosem sympaťákem. Titul dětský Ámos, kterého v předešlých letech vybírala při finále dětská porota, se loni neuděloval.