Do akce Den za obnovu lesa se po celém Česku zapojily tisíce lidí

Hradec Králové - Tisíce lidí se dnes zapojily do celorepublikové akce Den za obnovu lesa. Účastníci dobrovolnické akce pomáhali uklízet lesy, obnovovat oplocení či sázet stromky. Součástí akce byl program pro děti i dospělé. Akci pořádal počtvrté státní podnik Lesy České republiky, který spravuje téměř polovinu lesů v zemi. ČTK to řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. Den za obnovu lesa se konal v osmi regionech, a to v jižních, západních, východních, středních i severních Čechách, na Vysočině a na jižní i severní Moravě.

Fotogalerie

"Počasí vyšlo skvěle, bylo takové pravé zářijové polojasné počasí, při kterém se v lese příjemně pracovalo," řekla dnes odpoledne ČTK Jouklová. Akce skončila v 16:00.

Podle předběžného odhadu se Dne za obnovu lesa zúčastnilo celkem 5200 lidí, kteří vysadili 26.000 stromků, převážně buků, dubů, lip, jedlí a smrků.

Akce se konala například také ve Vráži na Benešovsku, které se zúčastnil i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík. Další byly třeba na Vysočině u rybníka Radkovec nebo na Panském poli u Rokytnice v Orlických horách na Rychnovsku.

"Program byl na každém místě mírně odlišný. Lesníci například předvedli práci v lese s koňmi, lidé mohli vidět sovy, dravce a zvířata ze záchranných stanic. Někde stromolezci sbírali semena v korunách stromů. Všude mohli lidé ochutnat jídla ze zvěřiny," řekla Jouklová.

Poprvé se jednodenní akce Den za obnovu lesa konala v roce 2019 v době vrcholící kůrovcové kalamity. S 31.000 lidmi šlo tehdy o největší celostátní akcí svého druhu na podporu obnovy lesa a krajiny. Plánovaný druhý ročník se v roce 2020 nekonal kvůli epidemii koronaviru. Loňský ročník s návštěvou asi 6500 lidí a vysázením 34.000 stromků poznamenalo nepříznivé počasí.

Kůrovcová kalamita v českých lesích naplno vypukla v roce 2018. Na vrcholu byla v letech 2019 a 2020, předloni ustupovala a loni se již podnik na většině území vrátil k normálnímu způsobu hospodaření.