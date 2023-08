Dny NATO v Mošnově nabídnou několik premiér

Ostrava - Letošní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR nabídnou na letišti v Mošnově na Novojičínsku několik premiér i derniér. Naposledy lidé v Česku ve vzduchu uvidí například nadzvukové letouny Su-22 a Mig-29 polského letectva, poprvé naopak budou mít příležitost vidět nové české vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom. Novinářům to dnes řekli předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík a velitel vzdušných sil Petr Čepelka.

Akce se uskuteční o víkendu 16. a 17. září. Potvrzena je zatím účast 18 zemí. Letošní speciální partnerskou zemí bude Polsko, poprvé se na akci představí Portugalsko. Loni Dny NATO navštívilo přibližně 110.000 diváků.

"Vždycky si myslíme, že je divácky velmi zajímavé, když můžou nějakou techniku vidět buď naposledy, anebo poprvé. Letos se nám to takto zajímavě schází, kdy díky letošnímu partnerství s Polskem budeme mít derniéry vystoupení legendárních letounů, které dlouholetě sloužily v československém letectvu," řekl Pavlačík. Jde o stroje Su-22 a Mig-29.

"Derniérou bude vystoupení i českého bitevního vrtulníku Mi-24, který se představí společně s jeho nástupcem americké výroby, vrtulníkem AH-1 Viper, který teprve teď doráží ze Spojených států a toto bude jeho velká veřejná premiéra ve vzduchu i na zemi v České republice. Na dalších premiérách ještě pracujeme," řekl Pavlačík.

Čepelka řekl, že by chtěl pozvat diváky na prezentaci techniky, se kterou se česká armáda loučí, ale zejména na techniku, kterou si nyní pořizuje a měla by jí sloužit dalších minimálně 20 až 30 let. "To jsou zejména vrtulníky systému H1, se kterými bychom se tady rádi prezentovali, ať už v rámci statických, nebo dynamických ukázek. Určitě chceme, aby létal minimálně viper, a uvidíme, jestli se nám podaří už domluvit podmínky pro létání s venomem," řekl Čepelka.

Na Dnech NATO letos vystoupí dvě akrobatické skupiny - švýcarská PC-7 a polská skupina Orlik. "Obě létají na turbovrtulových letounech, které mají takovou vyšší manévrovatelnost. Bude to zajímavý kontrast těchto dvou turbovrtulových akrobatických skupin s nadzvukovými sólo vystoupeními řady letounů," řekl Pavlačík.

Polsko přiveze bezmála 40 kusů techniky. "Mezi tím, co se v České republice představí veřejně poprvé, je jejich nejnovější korejský tank K2 Panther a potom bezpilotní prostředek Bayraktar. Bude tam i technika Krab, kterou Polsko dodává Ukrajině," řekl Pavlačík.

Jako událost evropského významu organizátoři označili českou veřejnou premiéru polské elitní jednotky GROM. Moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel řekl, že se tato jednotka předvede ve společné ukázce se zásahovou jednotkou krajské policie.

Kužel řekl, že se policie obává možného narušení letového prostoru v Mošnově drony a připravuje se na to, aby zabránila ohrožení bezpečnosti letového provozu. Uvedl, že policie disponuje technikou, která dokáže nad dronem převzít kontrolu a posadit ho na zem.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Ukázky na nich předvádějí armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky z dvou desítek zemí. Vstup na akci je zdarma a každoročně na ni jezdí lidé z celé republiky i ze zahraničí, hlavně z blízkého Polska. V některých letech bylo návštěvníků i přes 200.000.

Akci pravidelně v okolí letiště provázejí dopravní komplikace. V současné době navíc dopravu v okolí Mošnova omezují stavební práce na silnicích. Kužel řekl, že věří, že tam do Dnů NATO stavební úpravy skončí. I v souvislosti s tím, že je Polsko partnerskou zemí, se podle něj dá letos očekávat obzvlášť velká účast polských návštěvníků.