Dny NATO se v září na letišti v Mošnově uskuteční, ale bez diváků

Mošnov (Novojičínsko) - Letošní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády České republiky se v září na letišti v Mošnově na Novojičínsku uskuteční. Kvůli opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru však lidé nebudou moci program sledovat na místě, zprostředkují jim ho technologické nástroje, například kamery. Přímo do obvyklého areálu se diváci nedostanou. ČTK to oznámili pořadatelé.

"Po intenzivních jednáních s hygieniky a epidemiology jsme našli způsob, jak akci uskutečnit v maximální podobě a přitom respektovat všechna nařízení a kritéria pro zabránění šíření koronaviru," uvedl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

Program se podle něj o víkendu 19. a 20. září v co největší možné míře zaměří na dynamické ukázky, a to ve vzduchu i na zemi. "Jako celá řada jiných akcí na světě, bohužel nejsme ani my schopni umožnit vstup návštěvníkům přímo na místo. V rámci technologických možností uděláme maximum, abychom zprostředkovali co nejdokonalejší zážitek, jako byste na místě byli," uvedl Pavlačík. Půjde podle něj letos o jedinou akci tohoto druhu ve střední Evropě.

"Současná situace má vliv i na počet aktivních zahraničních demo teamů, kdy zrovna ve středu oznámil zrušení celé sezony britský Typhoon Display Team. Věříme, že i tak nabídneme tradiční atraktivní program dynamických letových a pozemních vystoupení," uvedl Pavlačík.

Organizátoři letos chtějí připomenout hned několik důležitých výročí - kromě 75 let od konce druhé světové války také 15 let letounů JAS-39 Gripen v českých službách. "Navíc budeme mít tu čest, že se přímo na naší akci odehraje oficiální poděkování příslušníkům bezpečnostních sborů a Integrovaného záchranného systému za nasazení během koronavirové krize," dodal Pavlačík.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě.Letos budou dvacáté. Vstup na akci je zdarma a každoročně ji navštíví desítky tisíc lidí, loni bylo za dva dny návštěvníků 220.000. Velká část ukázek se odehrává ve vzduchu, a tak je obvykle sleduje množství lidí nejen v areálu Dnů NATO, ale i v celém okolí letiště.