Mošnov (Novojičínsko) - Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR na letišti v Mošnově nedaleko Ostravy dnes navštívilo 95.000 lidí. Viděli desítky dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi, mimo jiné slavnostní průlet mapující vývoj československých a českých vzdušných sil za posledních 100 let. V druhý den akce čeká v neděli návštěvníky prakticky stejný program, průlet ale bude doplněn o několik letounů, které se dnes nemohly zúčastnit. Novinářům to řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

"Nedošlo k žádné mimořádné události, program víceméně běžel podle plánu. To, co nám ráno úplně nevyšlo, byla účast historických letounů. Některé z nich se bohužel nemohly zúčastnit avizovaného historického průletu," řekl Pavlačík. Důvodem byly špatné povětrnostní podmínky na letištích zejména v Čechách, odkud letadla startovala. Nyní už jsou ale v Mošnově, a tak by jejich účast v neděli nemělo nic ohrozit.

Program na letišti začal v 09:00. Mezi lidmi vyhrávala do pochodu dechová hudba Vzdušných sil Armády Spojených států amerických v Evropě. Na nebi lidé viděli například letouny F-16 Fighting Falcon nebo Eurofighter Typhoon, atraktivní podívanou nabídly akrobatické skupiny Křídla bouře z Chorvatska a Červeno-bílé jiskry z Polska. Na zemi mohli lidé sledovat společnou ukázku českých, amerických a německých pozemních sil nebo třeba zásah celníků proti nebezpečným pachatelům.

Po 11:00 nad letištěm proletěly historické i současné letouny československé či české armády. Historická i nejmodernější technika současně je na akci k vidění mimořádně, protože je letošní ročník věnovaný 100 letům od vzniku Československa. Pak se na obloze objevil průzkumný letoun Bronco, který shodil do okolí areálu desítky tisíc papírových vlčích máků na památku všech padlých vojáků od vzniku republiky až po dnešek. Na závěr vytvořil vrtulník na nebi trikoloru.

Pavlačík řekl, že shozených vlčích máků bylo okolo 40.000, tedy asi čtvrtina plánovaného množství. Letoun Bronco totiž v pátek kvůli nepříznivým podmínkám nemohl přistát v Mošnově, a tak dnes letěl z Prahy. Většina vlčích máků ale byla ve skladu v Ostravě. "Použijeme je v neděli," řekl Pavlačík.

V okolí letiště se od rána tvořily kolony, lidé v nich čekali i více než dvě hodiny. Operátor speciální policejní linky Michal Tichý ČTK řekl, že kolony se tvořily na příjezdových silnicích ze všech stran. Byly dlouhé kolem čtyř pěti kilometrů a hýbaly se velmi pomalu.

Dny NATO jsou největší akcí svého druhu ve střední Evropě. Představují vojenské, záchranářské i bezpečnostní jednotky z 20 zemí, poprvé je mezi nimi Chorvatsko. Lidé mohou opět vidět strategický bombardér B-52 Statofortress nebo tankovací letoun KC-135 Stratotanker. Premiéru v Česku, ale i v Evropě má americký víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom zvaný Yankee od firmy Bell, který je jedním z uchazečů o zakázku pro českou armádu.

Podle firmy jde o dokonalý taktický užitkový vrtulník. "Stroje Yankee ztělesňují nejnovější generaci užitkových vrtulníků společnosti Bell schopných pracovat i v těch nejextrémnějších podmínkách, od arktického chladu až po pouštní vedro, a zároveň provádět široké spektrum misí, od bojových úkolů až po pomoc při katastrofách," uvedl za firmu Bell Joel Best.

Na Dnech NATO je v programu přes 60 dynamických ukázek. Speciální partnerskou zemí akce jsou v tomto roce Spojené státy americké, které letos poprvé předvádějí i pozemní obrněnou techniku.