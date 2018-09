Praha - Dnešní noc byla nezvykle chladná. Dosud nejnižší teplotu naměřily zhruba dvě třetiny stranic, které fungují víc než 30 let. Nejchladněji bylo na šumavské Rokytské slati, kde teploměr ukázal minus 10,7 stupně Celsia, stanice ale zatím měří jen 13 let. Vyplývá to z informací na webu a od pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ještě v minulém týdnu přitom padaly několik dní po sobě rekordy maximálních teplot.

Výrazný pokles teplot v noci na dnešek byl podle meteorologů následkem přílivu studeného vzduchu od severozápadu, nočního vyjasnění a uklidnění větru. Průměrná minimální teplota v ČR tak byla u stanic umístěných do 600 metrů nad mořem minus 0,8 stupně Celsia. Nové teplotní minimum pro dnešní den zaznamenalo 95 míst, kde se měří víc než 30 let.

Z rekordních minim bylo nejnižší v Deštném v Orlických horách, kde dnešních minus 4,8 stupně Celsia překonalo dosavadní hodnotu minus dva stupně z roku 1977. Čtyři stupně pod bodem mrazu ukázal teploměr na krkonošské Labské boudě, minus 3,5 stupně Celsia v šumavském Vyšším Brodě, o desetinu vyšší byla teplota v Rýmařově v Jeseníkách. V krkonošské Peci pod Sněžkou bylo minus 3,3 stupně.

Ještě v minulém týdnu přitom přes den meteorologové zaznamenávali teplotní maxima, zejména v Polabí a dolním Poohří. Teploty tam místy vystoupaly i nad tropických 30 stupňů Celsia.

Téměř letní teploty by se mohly do Česka vrátit ve čtvrtek, kdy má být přes den podle předpovědi ojediněle až 24 stupňů. Dnes se nejvyšší teploty očekávají mezi 13 až 17 stupni Celsia.