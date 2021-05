Dnešek je prvním tropickým dnem roku, na třech místech bylo přes 30 stupňů

Praha - Dnešek je prvním tropickým dnem tohoto roku. Teploty na třech místech v Česku překonaly 30 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Plzni-Bolevci s 30,9 stupně Celsia, nad třicítku rtuť teploměru vystoupala také v Dobřanech a Plzni-Mikulce. Na třetině meteorologických stanic, které měří teplotu déle než 30 let, dnes padly teplotní rekordy. V pražském Klementinu, kde se měří teplota od roku 1775, byl s 28,9 stupně vyrovnán rekord z roku 1834. Na dotaz ČTK to řekl pracovník Českého hydrometeorologického ústavu. Loni byl prvním tropickým dnem 13. červen.

Na některých místech v Česku podle meteorologů překonají teploty v úterý opět třicítku. Nejvyšší teplota 11. května byla naměřena v roce 1907 v Přerově a činila 32,1 stupně Celsia.

Na stanici Plzeň-Bolevec, která měří teplotu déle než 30 let, padl teplotní rekord z roku 1998, který činil 28,2 stupně. Stanice v Dobřanech a Plzni-Mikulce ještě neměří teplotu 30 let. Těsně třicetistupňové hranice nedosáhly stanice na pražském Karlově a v Dobřichovicích, kde do tropického dne chyběla desetina stupně. Nejčastěji dnes teploty vystoupaly na 25 až 29 stupnů Celsia.

Obecně bylo dnes nejtepleji v jihozápadních a středních Čechách, shrnul meteorolog. Nejčastěji byly překonány rekordy z let 1998 a 2000. Absolutní rekord 34,2 stupně Celsia z Přerova z roku 1907 pokořen nebyl, uvedli meteorologové na webu.

Teplo bylo i v neděli, v západní polovině Čech meteorologové naměřili až 27 stupňů. Nejtepleji bylo v Plzni s 28 stupni Celsia, teplotní rekordy se ale přepisovaly jen výjimečně. Po nynějších vysokých teplotách se podle meteorologů v polovině května prudce ochladí až pod 15 stupňů. Další týdny zase přinesou oteplení.

Květnu předcházel velmi chladný duben. Spolu s dubnem roku 1977 byl pátým nejchladnějším dubnem od roku 1961. Chladnější duben než ten letošní byl naposledy v roce 1997.

Dnešní naměřené teploty

Stanice Teplota dnes Předchozí rekord Rok Délka měření Plzeň, Bolevec 30,9 28,2 1998 52 Dobřany 30,3 7 Plzeň, Mikulka 30,2 16 Praha, Karlov 29,9 28,5 2012 100 Stříbro 29,8 27,4 1998 58 Staňkov 29,7 29,1 1998 64 Domažlice 29,2 28,3 1976 60 Tuhaň 29,0 28,3 1998 58 Kralovice 29,0 26,2 1998 60 Praha, Klementinum 28,9 28,9 1834 246

Zdroj: ČHMÚ