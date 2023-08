Dnešek byl v Česku na třicítce míst nejchladnějším 7. srpnem

Praha - Dnešek byl v Česku nejchladnějším 7. srpnem na třicítce ze zhruba 160 dlouhodobě měřicích stanic. I na některých níže položených místech byla dnešní teplotní maxima pod 13 stupni Celsia. ČTK to řekl Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Dosud nejnižší maxima pro 7. srpen naměřily stanice zejména na západě Čech a také ve Zlínském kraji, kde do pozdního odpoledne pršelo a teploty nestihly vystoupat výše, řekl meteorolog. Dosavadní rekordy, které chladný dnešek překonal, pocházely podle něj zejména z let 1987 a 1985.

Z míst pod 600 metrů nad mořem, kde bývá obvykle ve srovnání s výše položenými oblastmi tepleji, dnes byla nejvyšší naměřená teplota pod 13 stupni třeba ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku a Kocelovicích na Strakonicku. Méně než 14 stupňů Celsia jako teplotní maximum dnes zaznamenali v Nepomuku na jižním Plzeňsku, Klatovech nebo v Rožmitálu pod Třemšínem na Příbramsku. Pod 15 stupni byla dnešní nejvyšší naměřená teplota ve Vizovicích na Zlínsku.

Chladné počasí s teplotami do 20 stupňů Celsia by mělo v Česku pokračovat také v úterý a ve středu, od čtvrtka se bude postupně oteplovat. V sobotu by teploty měly podle předpovědi vystoupat až k tropickým třicítkám.