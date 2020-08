Dnes začíná školní rok s opatřeními proti covidu

Praha - Ve školách dnes po dvouměsíčních prázdninách začíná nový školní rok. Budou v něm platit přísnější hygienická pravidla proti šíření koronaviru. Do prvních tříd nastoupí asi 107.800 dětí. Celkem bude do základních škol chodit zhruba 961.200 dětí, tedy přibližně o 8300 víc než loni. Do středních škol by mělo přijít kolem 408.500 žáků, meziročně zhruba o 9900 víc.

Někteří školáci dnes zamíří do tříd skoro po šesti měsících, od chvíle kdy vláda kvůli koronavirové nákaze 11. března nařídila uzavřít všechny školy. Do konce minulého školního roku provoz plně neobnovily. Docházka byla dobrovolná.

Některé školy oznámily, že se kvůli karanténě neotevřou ani dnes, jsou jich asi dvě desítky. Výuka v nich začne na dálku. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) slavnostně zahájí školní rok v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze 9.

Někde ředitelé s ohledem na doporučení od ministerstva a epidemiologů nově zakážou rodičům vstup do budovy nebo pustí do učeben rodiče prvňáčků pouze s rouškou. Cílem hygienických opatření bude omezit šíření nákazy, aby se školy nemusely zavírat. V některých pražských školách budou kvůli zařazení hlavního města do oranžového, druhého stupně rizika nákazy povinné roušky. Záležet ale bude na jednotlivých ředitelích, protože hygienici zatím roušky nenařídili, pouze doporučili. Většina dětí tak asi zahájí školní rok bez nich.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října. První pololetí skončí ve čtvrtek 28. ledna 2021, poslední školní den bude ve středu 30. června 2021.