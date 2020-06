Dnes začala platit jednodušší pravidla pro cestování

Praha - Začala platit jednodušší pravidla pro cestování po Evropě. Češi už ode dneška kromě cest ze Slezského vojvodství v Polsku, Portugalska a Švédska nebudou muset při návratu do vlasti dokládat negativní test na koronavirus. Hranice Česka se do velké míry otevírají i cizincům. Některé státy, jako například Španělsko, ale zatím zachovávají omezení pro vstup na své území pro turisty. Dosud bylo možné cestovat bez omezení pouze mezi Českem, Slovenskem, Rakouskem a Maďarskem.

Česko ode dneška uplatňuje takzvaný semafor, kdy hodnotí státy podle míry rizika nákazy koronavirem. Pouze u zemí s vysokým rizikem budou muset Češi při návratu dokládat negativní test. Cizinci se jím budou muset prokázat při cestě ze zemí s vysokým i středním rizikem nákazy. Jako středně rizikové označilo ministerstvo zdravotnictví Belgii a Velkou Británii.

Uvolnění cestování se zatím týká zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu. Vnější hranice EU zůstávají uzavřené pro vstup cizinců z těchto států do unie. Na území třetích zemí je možné vstoupit v případě, že to umožňují tyto země. Například Srbsko povoluje občanům EU přicestovat bez omezení, stejně jako Černá Hora, při návratu z obou zemí do Česka je ale nutné prokázat se negativním testem na covid-19, nebo nastoupit do 14dennní karantény. Naopak Severní Makedonie nepovoluje cesty do země bez udání důvodu, Ukrajina umožňuje vstup jen svým občanům a jejich rodinným příslušníkům.

O otevření vnějších hranic EU pro země s dobrou epidemiologickou situací budou členské státy unie dál jednat. Zatím se očekává, že by otevírání mohlo začít v červenci.

ČD obnoví spoje do Rakouska, Flixbus linky na Slovenko

České dráhy dnes obnoví provoz svých vlaků do Rakouska a přiřadí se tak k RegioJetu, který první vlaky k jižním sousedům vypravil už v pátek. Dráhy začnou jezdit z Prahy do Lince a také z Prahy přes Vídeň do Štýrského Hradce, v úterý začne tato linka jezdit až z Berlína. V provozu opět budou i přeshraniční spoje do Německa a Rakouska. Na Slovensko pak ode dneška začnou jezdit i autobusy FlixBusu. V příštích dnech bude následovat obnovování dalších linek tuzemských dopravců do zahraničí.

Provoz Českých drah se tak ve směru do Německa, Rakouska a na Slovensko už téměř vrátí do předkrizového období. Omezení potrvá zatím na nočních linkách a u některých spojů, které zastaví výluky na trati. Do 11. července je tak například omezen provoz linky Praha - Mnichov pouze na úsek Praha - Plzeň.

Provoz do zahraničí dnes obnoví i autobusový dopravce FlixBus, a to konkrétně na Slovensko. Denní spojení z Prahy do Košic pojede přes Banskou Bystrici, Trenčín a Uherské Hradiště. Ve čtvrtek 18. června vyjedou dále spoje z Plzně do Košic přes Žilinu a z Prahy do Bratislavy. Na Slovensko už dříve obnovili spoje i RegioJet, České dráhy a Leo Express.

Od čtvrtku pak Flixbus obnoví i linku do Chorvatska. Cílovým městem bude Rijeka, do které budou zelené autobusy jezdit po dvou trasách. První vyjede z Prahy přes Vídeň, Lublaň a Opatiji, druhý noční spoj bude začínat v Berlíně, následně zastaví v Praze, Vídni, Mariboru a Záhřebu.

Další posilování provozu do zahraničí plánují tuzemští dopravci v závěru června. Přibudou například vlaky RegioJetu do Chorvatska, autobusy Leo Expressu do Rakouska a další spoje.