Dnes začala akce na záchranu knihkupectví, potrvá do konce června

Praha - Akce Staň se hrdinou - Zachraň knihkupectví!, která začala dnes, má pomoci knihkupcům, jejichž tržby se nyní pohybují jen zhruba na polovině obvyklých objemů. Nakladatelé proto vybrali ze své produkce 80 titulů, u kterých se očekává velký zájem čtenářů, a u každého z nich se vzdali části svého zisku. Knihkupci, kteří mohli po zmírnění opatření proto koronaviru otevřít své prodejny, u těchto bestsellerů získají prodejem každého výtisku ke své obvyklé marži ještě deset korun navíc. ČTK o tom dnes za společnost Euromedia group informovala Helena Frantová.

Akce se koná pod záštitou Českého svazu knihkupců a nakladatelů (ČSKN). Seznam prodejen, kde mohou čtenáři nákupem knih podpořit svého oblíbeného knihkupce, a katalog knižních titulů se nachází na webových stránkách www.zachranknihkupectvi.cz. Společnost Euromedia group vytiskla dva miliony katalogů s vybranými knižními tituly, jež doručí do poštovních schránek stejného počtu domácností.

"Začali jsme tím, že jsme vybrali top tituly z naší produkce a poté oslovili i další nakladatele, kteří se k nám ochotně připojili, protože všichni vnímáme současnou kondici knihkupectví jako bídnou a státem zanedbanou. Je proto potřeba knihkupcům podat pomocnou ruku, a to nejen vylepšenou marží, ale především kampaní, kterou si sami dovolit nemohou. Toto gesto může v kombinaci se zvýšenou zákaznickou aktivitou knihkupectví opravdu zachránit," uvedl Zdeněk Novák, ředitel marketingu Euromedia.

Znovuotevřená knihkupectví opět vítají své zákazníky třetí týden, od 11. května se k nim mohly přidat i velké prodejny v nákupních centrech. Tržby v knihkupectvích se podle SČKN pohybují se v průměru jen kolem 50 až 70 procent obvyklých obratů v tomto období.

SČKN minulý týden požádal ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) o osvobození knih od DPH, zatím do konce roku 2021. DPH na knihy platná od roku 2015 nyní činí deset procent. V případě osvobození od DPH by podle předsedy SČKN Martina Vopěnky šlo o opatření spravedlivé a sociální, které by zároveň utlumilo tlak na zvyšování cen v důsledku poklesu počtu vydaných výtisků. Spravedlivě by se rozložilo mezi knihkupce, distributory i nakladatele a pomohlo by i autorům.

Už koncem dubna zástupci SČKN, který sdružuje více než 150 velkých i malých knihkupců a nakladatelství, apelovali na vládu, aby se knižnímu trhu dostalo pomoci a podpory úměrné jeho významu pro společnost. Zástupci českého knižního trhu uvedli, že očekávají letos kvůli opatřením proti šíření koronaviru pokles obratu nejméně o 30 procent. Knižní trh podle nich ztratí až tři miliardy. Po vládě proto chtějí miliardu korun, která by měla oboru pomoci. Ministr kultury Zaorálek (ČSSD) tehdy uvedl, že na malé nakladatele myslí v záchranném balíčku, který předložil vládě.

Z poslední zprávy o českém knižním trhu, kterou svaz vydal, vyplývá, že Češi v roce 2018 utratili za knihy 8,3 miliardy korun včetně DPH, tedy o 250 milionů korun meziročně více.