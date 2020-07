Dnes by měla být zahájena první arabská meziplanetární mise

Tanegašima (Japonsko) - V japonském vesmírném středisku Tanegašima je na startovací rampě připravena nosná raketa H-IIA, která by měla dnes krátce před půlnocí SELČ vynést do kosmu družici Amal (Naděje) Spojených arabských emirátů. Satelit se vydá k Marsu, kam do poloviny srpna podle plánů zamíří ještě dvě další vesmírné mise - čínská a americká.

Start japonské rakety s družicí Spojených arabských emirátů je plánován na pondělních 06:58 místního času (dnes 23:58 SELČ). Předtím byl kvůli nepříznivému počasí už dvakrát odložen.

Předpokládá se, že satelit Amal doletí k Marsu v únoru 2021, tedy v roce, kdy Spojené arabské emiráty oslaví 50 let od svého vzniku. Pak bude sonda zhruba dva pozemské roky kolem rudé planety kroužit, zkoumat její atmosféru a monitorovat klimatické změny na Marsu. Mise má poprvé v dějinách zachytit marsovskou atmosféru v různých obdobích roku, který na Marsu trvá téměř 687 pozemských dnů, píše agentura AP.

K Marsu se v nejbližší době chystají vypravit své aparáty i Spojené státy a Čína. Obě velmoci chtějí na rudé planetě přistát. Čínská raketa Dlouhý pochod 5, která vynese k Marsu družici s přistávacím modulem a průzkumným vozítkem, odstartuje z kosmického střediska Wen-čchang na ostrově Chaj-nan koncem července nebo začátkem srpna, uvedla tento týden čínská státní média. Jako nejpravděpodobnější den startu zmiňují 23. červenec.

Spojené státy hodlají svůj šestikolový rover jménem Perseverance (Vytrvalost) vyslat na Mars mezi 30. červencem a 15. srpnem. Robotické vozítko bude mimo jiné shromažďovat údaje o klimatu a geologii planety a sbírat vzorky hornin a prachu, které by v budoucnu měly být přepraveny na Zemi k analýze. Mise zahrnuje také hledání známek možného minulého života na Marsu. Žádné jiné zemi než Spojeným státům se dosud nepodařilo na povrch Marsu dopravit aparát, který by následně řádně fungoval.

Japonsko plánuje svou misi na rok 2024. Jejím cílem bude přepravit na Zemi první vzorky z největšího marsovského měsíce Phobos.