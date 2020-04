Dnes bude poslední losování v rámci účtenkové loterie k EET

Praha - Dnes se uskuteční poslední 30. slosování účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET). Ministerstvo financí se rozhodlo loterii ukončit v souvislosti s opatřeními a úsporami kvůli omezení dopadů šíření koronaviru. Do loterie, kterou spustilo MF v říjnu 2017, se zapojilo zhruba 1,1 milionu lidí. Ti zaregistrovali přes 467 milionů účtenek. Dnešního slosování by se mělo zúčastnit přes 284.000 lidí.

Průměrně se každý měsíc zúčastnilo slosování zhruba 366.000 hráčů s 15,5 milionu zaregistrovaných účtenek. Nejvíce hráčů se do projektu zaregistrovalo do slosování v listopadu 2017, a to 478.000.

Celkové náklady na loterii činí 207,6 milionu korun. Z toho na výhry ve 30 slosováních bylo rozděleno 162 milionů korun. První výhra je milion korun, druhá automobil za zhruba 400.000 Kč, třetí 300.000 Kč, čtvrtá 200.000 Kč a pátá 100.000 korun.

MF si od loterie slibovalo větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v EET.